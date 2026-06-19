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Talas'tan YKS duyarlılığı

Talas\'tan YKS duyarlılığı
19.06.2026 11:24  Güncelleme: 11:26
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Talas Belediyesi, YKS öncesi öğrencilerin sınav ortamını korumak için inşaat ve gürültülü faaliyetlerden kaçınılması çağrısı yaptı.

Talas Belediyesi; bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Geleceğin teminatı olan gençlerin sınavlarını huzurlu ve dikkatlerini dağıtmayacak bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla ilçe genelinde gürültüye neden olabilecek faaliyetlere karşı hassasiyet gösterilmesi istendi.

Özellikle sınav saatlerinde inşaat çalışmaları başta olmak üzere yüksek ses oluşturan faaliyetlerden kaçınılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Talas Belediyesi, öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için toplumun tüm kesimlerinin duyarlı davranmasının gerektiğini vurguladı. Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sınav maratonuna hazırlanan gençlerin yanında olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğuna işaret edilerek, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin YKS'yi sessiz ve sakin bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla, ilçe genelinde gürültüye neden olabilecek inşaat faaliyetlerinden ve benzeri çalışmalardan kaçınılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Talas Belediyesi, gösterilecek duyarlılık için vatandaşlara teşekkür ederken, YKS'ye girecek tüm öğrencilere de başarı dileklerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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