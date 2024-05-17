Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı 19 Mayıs'ta Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı 19 Mayıs'ta Açılıyor

Talas Belediyesi\'nin Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı 19 Mayıs\'ta Açılıyor

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' 19 Mayıs Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. İlçenin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan pazarda birbirinden kıymetli el emeği ürünler yine alıcılarını bekleyecek. El işi tekstil ürünlerinden ahşap çalışmalara, Kayseri'ye özgü hamur işlerinden geleneksel lezzetlere kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda ayrıca süs eşyaları, el yapımı oyuncaklar ve kıyafetler satışa sunulacak. Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına denk gelen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarında bayram coşkusu yaşanacak. Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Talas Belediyesi'nin destekleriyle, 'Türk Bayrağını ve varsa enstrümanını al gel' çağrısı yaparak vatandaşları Pazar günü düzenlenecek etkinliklere davet etti.

17.05.2024 11:53  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' 19 Mayıs Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İlçenin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan pazarda birbirinden kıymetli el emeği ürünler yine alıcılarını bekleyecek. El işi tekstil ürünlerinden ahşap çalışmalara, Kayseri'ye özgü hamur işlerinden geleneksel lezzetlere kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda ayrıca süs eşyaları, el yapımı oyuncaklar ve kıyafetler satışa sunulacak.

Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına denk gelen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarında bayram coşkusu yaşanacak. Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Talas Belediyesi'nin destekleriyle, "Türk Bayrağını ve varsa enstrümanını al gel" çağrısı yaparak vatandaşları Pazar günü düzenlenecek etkinliklere davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, 19 Mayıs, Gençlik, Kayseri, Spor, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı 19 Mayıs'ta Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:11:08. #1.12#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı 19 Mayıs'ta Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement