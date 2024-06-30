Talas Belediyesi Öğrenci Kongresine Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Talas Belediyesi Öğrenci Kongresine Ev Sahipliği Yaptı

Talas Belediyesi Öğrenci Kongresine Ev Sahipliği Yaptı

Talas Belediyesi, UBS Enstitüsü ve Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi işbirliğiyle gerçekleştirilen uluslararası öğrenci kongresine ev sahipliği yaptı. Kongreye Türk dünyasından ve diğer ülkelerden birçok akademisyen ve lisansüstü öğrenci katıldı.

30.06.2024 10:39  Güncelleme: 10:40
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Talas Belediyesi, önemli bir öğrenci kongresine ev sahipliği yaptı. UBS Enstitüsü ve Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi işbirliğiyle gerçekleştirilen uluslararası kongre, genç akademisyen adaylarının kendilerini geliştirmelerine ve düşüncelerini yansıtmalarına imkan tanıdı.

Türk dünyasındaki sosyal, siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip ederek ortak tarihi ve kültürel değerleri geliştirmek amacıyla "Altaylar'dan Anadolu'ya Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi" adıyla düzenlenen kongreye, başta Türk dünyası olmak üzere İngiltere, Pakistan, Nijerya, Hindistan ve Romanya'dan 55 akademisyen ve lisansüstü öğrencisi katıldı. Talas Belediyesi Konferans Salonundaki kongrenin açılışında konuşan Kongre Başkanı Dr. Taner Gür, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde bilimsel ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen organizasyonda önemli sunumlar gerçekleştirildiğini belirterek ev sahipliğinden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Daha sonra kürsüye gelen Özbekistan Ali Şir Nevai Taşkent Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilbas Muhammediyev, kongrenin Türk dünyasındaki önemine dikkat çekti. Talas Belediye Başkan Vekili Murat İlhan da, uluslararası öğrenci kongresine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'ın şehir dışında olması nedeniyle sizlere selamlarını iletiyorum. Kongrenin şehrimize ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kongrenin açılış töreninden sonra "Türk Dünyasından İzler" adlı resim ve takı sergisinin kurdelesi kesilerek eserler incelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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