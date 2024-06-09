Talas Belediyesi Reşadiye Mahallesinde Yatılı Kur'an Kursu ve Lojmanı İçin Protokol İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi Reşadiye Mahallesinde Yatılı Kur'an Kursu ve Lojmanı İçin Protokol İmzaladı

Talas Belediyesi, Reşadiye Mahallesinde yapılacak olan 70 yataklı yatılı Kur'an kursu ve lojmanı için protokol imzaladı. Törene Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas İlçe Müftü Vekili Ebubekir Onat ve hayırsever Mustafa Öztürk katıldı.

09.06.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi'nin mahallelerin ihtiyacı olan sosyal donatı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Reşadiye Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait arsa üzerine yapılacak 70 yataklı yatılı Kur'an kursu ve lojmanı protokolü imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen törene Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra, Talas İlçe Müftü Vekili Ebubekir Onat ile hayırsever Mustafa Öztürk katıldı. Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, yapılacak olan Kur'an kursu ve lojmanının Reşadiyeli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Başkan Yalçın'ın konuşmasının ardından Reşadiye 70 Yataklı Yatılı Kur'an Kursu ve Lojmanı yapımı için hazırlanan protokol imzalandı.

Törende Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas İlçe Müftü Vekili Ebubekir Onat ve hayırsever Mustafa Öztürk protokole imza attı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Mustafa Öztürk, Reşadiye, Müftü, Talas, Yerel Haberler, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Reşadiye Mahallesinde Yatılı Kur'an Kursu ve Lojmanı İçin Protokol İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:59 Bir ilimiz diken üstünde 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti
10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:49 Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:23 40 bin TL’ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
11:06 Altındaki dalgalanmalar sürüyor Altının gram fiyatı yükselişe geçti Altındaki dalgalanmalar sürüyor! Altının gram fiyatı yükselişe geçti
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:19:44. #1.13#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi Reşadiye Mahallesinde Yatılı Kur'an Kursu ve Lojmanı İçin Protokol İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement