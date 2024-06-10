Talas Belediyesi tarafından açılan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi tarafından açılan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından açılan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi, Bülend Çolak ve Fatih Koyunoğlu gibi ünlü isimlerin de ziyaret ettiği birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Müze, gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirilmiş olup, 5 ayda 76 bin 152 kişi tarafından gezilmiştir.

10.06.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan " Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" ziyaretçi akınına uğruyor. Müzeyi, son olarak Geniş Aile dizisinde Ulvi karakteriyle ünlenen Bülend Çolak ve oyuncu Fatih Koyunoğlu ziyaret etti.

Başkan Yalçın'ın, özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ve 9 Ocak'ta görkemli bir törenle açılışı yapılan müzeyi, 5 ayda 76 bin 152 kişi gezdi.

Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanında bulunan tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müze açıldığı günden bu yana her yaştan ve her kesimden yoğun ilgi görüyor.

Müzeyi gezenler arasına Geniş Aile dizisindeki Ulvi karakteriyle tanınan Bülend Çolak ve oyuncu Fatih Koyunoğlu da eklendi. Müzeyi birlikte gezen ikili, sergilenen eserleri çok beğendiklerini belirterek müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan müze yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Müzeyi ziyaret eden yabancılar arasında Kanatsız Kuşlar kitabının dünyaca ünlü yazarı Louis de Bernieres bulunurken, anı defterine "Louis de Bernieres de buradaydı. Dedem Çanakkale'de askerdi." notunu yazmıştı.

Bernieres'ten sonra müzeye Umman'dan bir ticaret heyeti geldi. Müzenin anı defterine duygularını aktaran Saif Al Sudairi, Mahmoud Al Badri ve Salal Al Barr, "Müze ziyareti ile şeref bulduk. Büyük Osmanlı Cihan Devleti'nin tarihi, müstesna bir tarihtir." notunu yazdı.

Toplam 5 bölümün yer aldığı ve adeta ziyaretçileri Çanakkale Savaşı'nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair özel eserler de yer alıyor.

Ücretsiz olarak gezilen sergiyi şu ana kadar da 150 okul grubu ziyaret etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Fatih Koyunoğlu, Mustafa Yalçın, Çanakkale, Talas, Gibi, Sanat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi tarafından açılan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
12:07 Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu Askerler, el tetikte nöbet tutuyor Restorasyon çalışmaları sırasında esrarengiz 3 mezar daha bulundu! Askerler, el tetikte nöbet tutuyor
12:01 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray Rafa Silva Suudi Arabistan’a imzayı atıyor Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! Rafa Silva Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
11:45 Borsa İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün Borsa İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:33:19. #1.12#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi tarafından açılan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement