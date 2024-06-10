Talas Belediyesi tarafından açılan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan " Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" ziyaretçi akınına uğruyor. Müzeyi, son olarak Geniş Aile dizisinde Ulvi karakteriyle ünlenen Bülend Çolak ve oyuncu Fatih Koyunoğlu ziyaret etti.

Başkan Yalçın'ın, özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ve 9 Ocak'ta görkemli bir törenle açılışı yapılan müzeyi, 5 ayda 76 bin 152 kişi gezdi.

Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanında bulunan tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müze açıldığı günden bu yana her yaştan ve her kesimden yoğun ilgi görüyor.

Müzeyi gezenler arasına Geniş Aile dizisindeki Ulvi karakteriyle tanınan Bülend Çolak ve oyuncu Fatih Koyunoğlu da eklendi. Müzeyi birlikte gezen ikili, sergilenen eserleri çok beğendiklerini belirterek müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan müze yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Müzeyi ziyaret eden yabancılar arasında Kanatsız Kuşlar kitabının dünyaca ünlü yazarı Louis de Bernieres bulunurken, anı defterine "Louis de Bernieres de buradaydı. Dedem Çanakkale'de askerdi." notunu yazmıştı.

Bernieres'ten sonra müzeye Umman'dan bir ticaret heyeti geldi. Müzenin anı defterine duygularını aktaran Saif Al Sudairi, Mahmoud Al Badri ve Salal Al Barr, "Müze ziyareti ile şeref bulduk. Büyük Osmanlı Cihan Devleti'nin tarihi, müstesna bir tarihtir." notunu yazdı.

Toplam 5 bölümün yer aldığı ve adeta ziyaretçileri Çanakkale Savaşı'nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair özel eserler de yer alıyor.

Ücretsiz olarak gezilen sergiyi şu ana kadar da 150 okul grubu ziyaret etti. - KAYSERİ