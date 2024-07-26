Talas Belediyesi Yaz Spor Kursları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi Yaz Spor Kursları Başladı

Talas Belediyesi Yaz Spor Kursları Başladı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor kursları başladı. Başkan Mustafa Yalçın, çocuklara başarılar dileyerek geleceğin sporcularını alkışladı.

26.07.2024 10:34  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor kursları başladı. Öğrencilerin sevgi seliyle karşılanan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın futbol, basketbol, karate, masa tenisi ve taekwando branşlarındaki çocuklara seslenerek; "Sizler bizim geleceğimizsiniz. U14 Türkiye Şampiyonu oldu U15, U16 U17 ve U18 futbol takımlarımız Kayseri şampiyonu oldu. Sizler de her branşta başarılı olarak bizleri gururlandıracaksınız" dedi.

Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın; çok değerli velilerimiz çocuklarınızı bana ve bize güvendiğiniz için, bize teslim ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çocuklarla, gençlerle bir arada olunca hep şunu düşünüyorum; 'Cumhurbaşkanına sorsanız sizin için en önemli değeriniz nedir' deseniz mutlaka çocuklarım, gençlerim ve geleceğim der. Öğretmene sorsanız aynı şekilde, bana sorsanız aynı şekilde. En değerli varlığımız çocuklarımız, gençlerimiz geleceğimiz. Sizler bizim için çok önemlisiniz" dedi. Konuşmasında mutluluğun formülünü de açıklayan Başkan Yalçın; "İnsanlar mutlu olmak için yaşar. Mutlu olmak her zaman önemlidir. Nasıl mutlu olunur; çalışarak mutlu olunur, derslerimizi çalışarak mutlu oluruz. işimizi iyi yaparak mutlu oluruz, kundura boyacılığı yapan bir adam işini iyi yaparsa mutlu olur, inşaatta sıvacılık yapan bir insan işini iyi yaparak mutlu olur, öğretmen çocukları iyi eğitirse mutlu olur, ben de belediyeciliğimi iyi yaparsam mutu olurum" diye konuştu.

Sporcu yetiştirmenin önemine de değinen Başkan Yalçın; "Biliyorsunuz yurt dışından birçok sporcu futbolcu geliyor. Onlara gerek yok, bizim çocuklarımız hepsinden yetenekli. Bu yıl 450 sporcumuz yani futbol öğrencimiz burada eğitim görmeye devam ediyor. 5 yıldan beri 5 binin üzerinde 6 branşta sporcumuz eğitim aldı. Taekwando, güreş aynı zamanda masa tenisi bunların hepsi ayrı ayrı olarak devam ediyor. Tebrik ediyorum tekvandocu arkadaşlarımız ve judocu arkadaşlarımız da önemli başarılara imza attılar. Hangi spor olursa olsun yaptığımız işi iyi yapacağız. U14, U15, U16, U17, U18 tamamında Talasgücü Belediyespor olarak il birincisiyiz. Ama U14'te 126 takımın arasından Türkiye birincisiyiz. Ben 14 yaşındaki geleceğin futbolcularını sizin önünüzde kocaman alkışlıyorum, gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın, U14'de şampiyon olan takıma kupasını verirken, karate ve futbol kursiyerlerinin de madalyaları taktim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Talas, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Yaz Spor Kursları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
10:27 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor Açılışta bir ilk gerçekleşecek 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor! Açılışta bir ilk gerçekleşecek
10:09 Düzce Belediye Başkanı Özlü’den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil Düzce Belediye Başkanı Özlü'den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 11:50:39. #1.12#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi Yaz Spor Kursları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement