Talas'ın Kurban Pazarı'na tam not - Son Dakika
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Talas'ın Kurban Pazarı'na tam not

07.07.2022 15:46
Talas'ın Kurban Pazarı'na tam not

Talas belediyesi tarafından bayram öncesi hazır hale getirilen kurbanlık satış alanı hem kurbanlık hayvan satıcılarının hem de kurbanlık almaya gelen vatandaşların beğenisini topluyor.

Talas belediyesi tarafından bayram öncesi hazır hale getirilen kurbanlık satış alanı hem kurbanlık hayvan satıcılarının hem de kurbanlık almaya gelen vatandaşların beğenisini topluyor.

Reşadiye Mahallesinde bulunan eski stad alanına kurulan kurban satış yeri, içerisinde barındırdığı imkanlarıyla vatandaşlardan tam not aldı. Elektrik ve su hizmeti başta olmak üzere tuvalet, lavabo için özel imkanlarının sağlandığı alanda belediye tarafından kesintisiz temizlik hizmeti de veriliyor. Alanda ayrıca yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir de kafeterya bulunuyor.

7/24 HİJYEN

Kurban alışverişinin daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi için her türlü hizmeti sağlayan Talas Belediyesi, bu çerçevede hayvan gübreleri ve ağılları başta olmak üzere özellikle kesim alanlarında belirli periyotlarla insan sağlığına zararsız karışımlar kullanarak ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

'HER ŞEYİYLE DÖRT DÖRTLÜK, HİZMETTE SINIR YOK!'

Reşadiye kurban pazarına kurbanlık hayvanlarını satmaya getiren hayvan besicileri ve kurbanlık hayvan alıcıları, alanda sunulan imkanlardan memnun olduklarını ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Çömlekçi Mahallesinden Kurbanlık Hayvan Satıcısı Adem Köse, Başkan Yalçın'a teşekkürlerini ileterek, "Belediyenin buradaki imkanları on numara! Mustafa Yalçın Bey'e çok teşekkür ederiz. Her şeyiyle dört dörtlük hizmette sınır yok, memnunuz." dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ın Kurban Pazarı'na tam not - Son Dakika

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