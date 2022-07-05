Talas Meclisi'nde birlik beraberlik - Son Dakika
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Talas Meclisi'nde birlik beraberlik

05.07.2022 11:11
Talas Meclisi'nde birlik beraberlik

Talas Belediyesi Temmuz ayı meclisi toplandı.

Talas Belediyesi Temmuz ayı meclisi toplandı. 14 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda kararlar oy birliğiyle alındı.

Meclis Salonunda, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz ayı oturumunda çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları, Plan ve Proje Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere diğer birimlere ait talepler karara bağlandı.

MECLİSTE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Toplantı sonunda, yakın zamanda dünya evine giren AK Parti Meclis Üyesi Suat Erdoğan'a meclis üyelerini temsilen AK Parti Meclis Üyesi Emine Timuçin ve CHP Meclis Üyesi Berrin Özen tarafından çiçek takdimi yapıldı. Ardından nikah defterini imzaladıkları kalem ve "Bir yastıkta kocayın" sözüne atıfla mini yastık hediye edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Talas'ta kötü görüntüye geçit yok Talas'ta kötü görüntüye geçit yok
Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Meclisi'nde birlik beraberlik - Son Dakika

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