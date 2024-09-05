Talas Millet Bahçesi'nde Yapımı Devam Eden Okullar İncelendi - Son Dakika
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Talas Millet Bahçesi'nde Yapımı Devam Eden Okullar İncelendi

Talas Millet Bahçesi\'nde Yapımı Devam Eden Okullar İncelendi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü'nde yapımı devam eden 4 okulun çalışmalarını inceledi. Başkan Yalçın, eğitime büyük önem verdiklerini belirtti.

05.09.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Talas Millet Bahçesi Eğitim Kampüsü'nde yapımı devam eden 4 okuldaki çalışmaları inceledi. Başkan Yalçın, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, "Memduh Başkanımızla 30 Ağustos törenlerinden çıkıp okul inşaatlarını gezdik. Bugün de buradayız. Varsa yoksa eğitim öğretim" dedi.

Başkan Büyükkılıç'tan Başkan Yalçın'a teşekkür

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Öncelikle Talasımızın deneyimli, çalışkan, gayretli başkanı Mustafa Yalçın kardeşimize teşekkür ediyorum. Hakikaten jandarmamızın hemen yanı başında Talas Millet Bahçesi'ni oluştururken eğitimi de asla göz ardı etmeyecek şekilde planlama içerisinde 4 tane okul binasını yerleştirmiş oluyor. Anaokulu ve ilkokulu bitmiş, ortaokul ve lise kısmı da yüzde 90'larda aşamasında. Amacı biran evvel eğitime açılması. O nedenle 'Büyükşehir'in katkısı olmazsa olmaz, siz hayırseversiniz başkanım' dedi. Her zaman başımızın tacı. Biz de istediği talepler doğrultusunda gerekli desteği veriyoruz. Her şeyden önce eğitim öğretim yılına hazır bir hale gelmiş olan bu iki anaokulu ve ilkokul binamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah buradan çıkacak vatanına, bayrağına, milletine ve devletine bağlı yavrularımızın eğitimli donanımlı yetişmesine vesile olur. Ben başkanımıza, ekibine teşekkür ediyor hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Bayramları geleceğimize hizmet olarak anlıyoruz"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kendilerinin ağabeyi olduğunu belirterek, "Kendisi sanatta da ustamız. Ekibiyle burada çalışmalara devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizin yaptığı okullarımızın çevre düzenlemeleri için Büyükşehir ve bizlere görev olarak düşüyor. Bu kez de Büyükşehir Belediyemiz bizim görevimizi üstlenip asfalt dökerek hızla başladı. Burada her birinin 5 bin metrekarelik alanı olan 4 okul bulunuyor. 20 bin metrekarelik bir bahçesi var. Yanı başında da 80 bin metrekarelik Talas Millet Bahçesi adını verdiğimiz alanla burası bir kampüs olarak Kayseri'nin en iyi eğitim kampüslerinden biri olacak. Hayırseverimiz Av. Mehmet Altun ve Büyükşehir Belediyemize geçenlere teşekkür ediyorum. Mesire alanı olarak düzenlediğimiz yerde de çok güzel aktiviteler oluşturacağız. Talasımıza, Kayserimize hayırlı olsun. Başkanımızla çok çalışıyoruz. Kendisiyle 30 Ağustos törenlerinden çıktık okul inşaatlarını gezdik. Bugün buradayız. 29 Ekim var önümüzde. Bir hafta sonra okullar açılacak. Varsa yoksa eğitim öğretim. Bayram deyince bizim anladığımız geleceğimize hizmet etmek." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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