Talas Musiki Cemiyeti'nden unutulmayacak bir Türk Sanat Müziği konseri - Son Dakika
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Talas Musiki Cemiyeti'nden unutulmayacak bir Türk Sanat Müziği konseri

Talas Belediyesi tarafından 4 yıl önce kurulan Talas Musiki Cemiyeti, uzun süre unutulmayacak bir Türk Sanat Müziği konserine imza atarak kulakların pasını sildi. Konserde musikiseverler akın etti ve geceye 7'den 70'e her yaştan sanatsever katıldı. Başkan Yalçın, konuşmasında belediyenin gönül ve zihin ihtiyaçlarını da karşılamak olduğunu vurguladı.

06.06.2024 15:03
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Talas Belediyesi tarafından 4 yıl önce kurulan Talas Musiki Cemiyeti, uzun süre unutulmayacak bir Türk Sanat Müziği konserine imza atarak kulakların pasını sildi.

Meclis Salonu'nda düzenlenen konsere musikiseverler akın etti. Salonun dolduğu geceye 7'den 70'e her yaştan sanatseverler katıldı. Konserde kısa bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Bundan 4 yıl önce Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden ilham alarak Talas Musiki Cemiyetini açtık. Necdet Hocam ve diğer arkadaşların işaretiyle burayı açtık. Çünkü Kayseri'de herkes kendi çevresi içinde müzikle ilgileniyor ama hep bir araya gelip de birlikte meşk edecekleri bir mekan eksikliğini de hissediyorlardı. Bu nedenle Osmanlı Kültür Sokağında 2 katlı bir taş konağı tahsis ettik. Korana dönemi hariç hiç boş kalmadı. Birkaç koro hazırlığı devam ediyor. Yaz kurslarında çocuklarımız her türlü enstrümanı çalmak üzere hocalarıyla buluşacaklar. Demek ki belediyenin görevleri sadece yol, su, kanalizasyon yapmak değil insanların fiziki ihtiyaçlarının dışında gönül ve zihin ihtiyaçlarını da karşılamak değil. Biz de bu nedenle duygulandığımız onurlandığımız çalışmalara ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Yalçın'ın konuşmasının ardından şef Suat Deringöl yönetiminde salondakilerin uzun süre hafızalarından silinmeyecek muhteşem bir sanat müziği konseri gerçekleştirildi. Bir ara Başkan Yalçın'ın da mikrofonu alarak kısa bir bölümüne oturduğu yerden eşlek ettiği konser sanatseverlerden tam not aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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