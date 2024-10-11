Talas Pati Evi\'nde Veteriner Fakültesi ile İşbirliği Artırılacak

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Türkiye'deki doğal yaşam alanı ünvanlı üç barınaktan birisi olan Talas Pati Evi'nde Talas Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi arasındaki işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kanbur, dekan yardımcıları Prof. Dr. Önder Düzlü ve Dr. Öğretim Üyesi İmdat Orhan ile birlikte Talas Pati Evi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başakpınar yolu üzerinde 15 bin metrekarelik alana kurulan ve 5 doğal mağaranın yer aldığı Talas Pati Evi'nde patileri seven Başkan Yalçın ve beraberindekiler, alanın tüm bölümlerini ziyaret etti.

Teşhis ve tedavide yeni işbirlikleri

Ziyaretin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kanbur, kurulduğu günden bu yana Talas Pati Evi'nin destekçisi olduklarını belirterek, "Yapım aşamasında ve hayvanlar konulduktan sonra danışmanlık hizmetinde bulunmuştuk. Yapılacak işlerle ilgili hep istişarelerimiz oldu. Burası Türkiye'de ilk model bir barınak. Doğal ortamda can dostlarımıza yaşam alanı sunuyoruz. Teşhis ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Bugün de başkanımızla birlikte buraya daha fazla nasıl katkı verebilir diye ziyarette bulunduk. Özellikle bilgilendirmeler ile teşhis ve tedavi yöntemleri konularında yeni işbirliği yapacağız. Bu konuyla ilgili fakültemizdeki öğretim elemanlarımızla çalışma içine girip vereceğimiz katkıları daha fazla artırmaya gayret edeceğiz" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da patilerin sağlığını önemsediklerini dile getirerek yapılacak işbirliği konusunda Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kanbur ile diğer emeği geçenlere teşekkür ederek, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. - KAYSERİ