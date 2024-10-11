Talas Pati Evi'nde Veteriner Fakültesi ile İşbirliği Artırılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Pati Evi'nde Veteriner Fakültesi ile İşbirliği Artırılacak

Talas Pati Evi\'nde Veteriner Fakültesi ile İşbirliği Artırılacak

Talas Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında Talas Pati Evi'nde işbirliğinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve dekanlık yetkilileri barınak ziyareti gerçekleştirdi.

11.10.2024 13:46  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki doğal yaşam alanı ünvanlı üç barınaktan birisi olan Talas Pati Evi'nde Talas Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi arasındaki işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kanbur, dekan yardımcıları Prof. Dr. Önder Düzlü ve Dr. Öğretim Üyesi İmdat Orhan ile birlikte Talas Pati Evi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başakpınar yolu üzerinde 15 bin metrekarelik alana kurulan ve 5 doğal mağaranın yer aldığı Talas Pati Evi'nde patileri seven Başkan Yalçın ve beraberindekiler, alanın tüm bölümlerini ziyaret etti.

Teşhis ve tedavide yeni işbirlikleri

Ziyaretin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kanbur, kurulduğu günden bu yana Talas Pati Evi'nin destekçisi olduklarını belirterek, "Yapım aşamasında ve hayvanlar konulduktan sonra danışmanlık hizmetinde bulunmuştuk. Yapılacak işlerle ilgili hep istişarelerimiz oldu. Burası Türkiye'de ilk model bir barınak. Doğal ortamda can dostlarımıza yaşam alanı sunuyoruz. Teşhis ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Bugün de başkanımızla birlikte buraya daha fazla nasıl katkı verebilir diye ziyarette bulunduk. Özellikle bilgilendirmeler ile teşhis ve tedavi yöntemleri konularında yeni işbirliği yapacağız. Bu konuyla ilgili fakültemizdeki öğretim elemanlarımızla çalışma içine girip vereceğimiz katkıları daha fazla artırmaya gayret edeceğiz" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da patilerin sağlığını önemsediklerini dile getirerek yapılacak işbirliği konusunda Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kanbur ile diğer emeği geçenlere teşekkür ederek, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Belediye, Erciyes, Sağlık, Yerel, Yaşam, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Pati Evi'nde Veteriner Fakültesi ile İşbirliği Artırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:41:18. #1.11#
SON DAKİKA: Talas Pati Evi'nde Veteriner Fakültesi ile İşbirliği Artırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.