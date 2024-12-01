Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Eğitimler Genişliyor - Son Dakika
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Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Eğitimler Genişliyor

Talas Restorasyon Eğitim Merkezi\'nde Eğitimler Genişliyor

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) akademik çalışmalar kapsamını genişletiyor. Abdullah Gül Üniversitesi'nden Dr. Ömer Devrim Aksoyak, merkezi ziyaret ederek yapılan eğitimler hakkında bilgi aldı.

01.12.2024 10:05  Güncelleme: 10:06
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Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) akademik çalışmalar genişliyor. Bu çerçevede merkeze gelen Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Dr. Ömer Devrim Aksoyak incelemelerde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın işbirliğiyle uluslararası alanlarda istihdamı sağlamak amacıyla Mimari Restorasyon Ahşap, Mimari Restorasyon Taş ve Mimari Restorasyon Demir atölyelerinde verilen eğitimler büyük yankı uyandırdı. Talas'ın Zincidere Mahallesi'ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan alanda gerçekleştirilen olan kursları AGÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Dr. Ömer Devrim Aksoyak ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı. TAREM ile unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasının da amaçlandığı merkezde verilen kursları inceleyen Aksoyak, yapılabilecek işbirliği konularında yetkililerle istişarede bulundu.

Herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkesin kayıt yaptırabildiği ve e-devletten sorgulanabilen sertifika sahibi olabileceği TAREM'e başvurmak isteyenler Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi'nin 0352 432 38 38/42340 numaralı telefondan bilgi alınabilir. TAREM'de eğitim gören kursiyerler gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkanı buluyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Eğitimler Genişliyor - Son Dakika

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