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Talas'ta Antika Pazarı Yeniden Açılıyor - Son Dakika
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Talas'ta Antika Pazarı Yeniden Açılıyor

Talas'ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılının ilk Antika Pazarı, 14 Ocak Pazar günü kapılarını antika meraklıları için yeniden açacak. 'Harman Meydanında Tarihe Yolculuk' sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyon, yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak. Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak.

Talas\'ta Antika Pazarı Yeniden Açılıyor
12.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 12:44
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Talas'ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılının ilk Antika Pazarı, 14 Ocak Pazar günü kapılarını antika meraklıları için yeniden açacak.

'Harman Meydanında Tarihe Yolculuk' sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyon, yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak. Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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