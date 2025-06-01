Talas'ta Çocuklar Doğa İçin Fidan Dikti - Son Dakika
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Talas'ta Çocuklar Doğa İçin Fidan Dikti

Talas\'ta Çocuklar Doğa İçin Fidan Dikti
01.06.2025 10:25  Güncelleme: 10:27
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Talas Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklar 300 meyve ve çam fidanını toprakla buluşturdu, doğaya olan sevgilerini gösterdi.

Talas Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün el ele verdiği özel günde, Süleymanlı'da yetişen çocuklar, doğaya ve yaşanabilir bir dünyaya olan sevgilerini 300 meyve ve çam fidanını toprakla buluşturarak gösterdi.

Program, Süleymanlı'nın serin topraklarında, sadece fidanların değil, umutların da yeşerdiği bir atmosferde gerçekleşti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Fatma Aksoy Ortaokulu'nun yönetici, öğretmen ve öğrencileri ile mahalle sakinlerinin bir araya geldiği bu özel an, herkesin yüreğine dokundu. Konuşmasına sevgiyle başlayan Başkan Yalçın, çocuklara şöyle seslendi;

"Sevgili çocuklar, sizler nasıl ülkemiz için birer fidansanız, bu fidanlar da sizin gibi yaşamın kaynağı, temiz havanın habercisidir. Bir fidan dikmek sadece bir ağaç yetiştirmek değildir; bu, gelecek nesillere nefes, yaşanabilir bir dünya armağan etmektir. İğneli bir çam, bir dönüm elma ağacının ürettiği oksijen kadar hayat verir. Sizler, fidanlar kadar değerlisiniz. Bu topraklarda yeşeren her ağaç, umudun simgesi. Allah sizlere uzun ömür, bol sevgi versin. Gözlerinizden öpüyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı da bu anlamlı buluşmanın önemine vurgu yaparak; "Başkanımızın çevreye olan hassasiyeti bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Sıfır Atık Projesi ve Yamaç Paraşütü İniş Alanı'ndaki çevre etkinliklerimizle, doğaya sahip çıkmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Bu farkındalığı çocuklarımızda görmek, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Her bir çocuğumuz, çevrenin gerçek koruyucusu olacak" dedi. Mahalle muhtarı da çocukların bu güzel adımına destek vererek; "Çocuklarımıza ağaç sevgisini aşılamak ve onlarla birlikte doğaya dokunmak çok anlamlı. Başkan Yalçın'a bu güzel organizasyon için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Toprakla buluşturdukları fidanların, yaşamın ve temiz havanın en güzel simgesi olduğunu dile getiren çocuklar; bu anın kendileri için ne kadar değerli olduğunu gözlerindeki parıltıyla anlatarak Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Çocuklar Doğa İçin Fidan Dikti - Son Dakika

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