Talas'ta Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün 2 Aralık - Son Dakika
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Talas'ta Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün 2 Aralık

Talas\'ta Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün 2 Aralık

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2024 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 2 Aralık'ta son bulacağını hatırlatarak, vatandaşları ödemelerini zamanında yapmaları konusunda uyardı. Ödemeler internet üzerinden veya belediye veznelerinde yapılabilir.

06.11.2024 12:07  Güncelleme: 12:08
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2024 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. 2 Aralık Pazartesi gününün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, vergi ödemelerinin hem internet üzerinden hem de belediye hizmet binasında ve Mevlana Mahalle Meydanında bulunan veznelerden yapılabileceğini söyledi. Vezneden nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek olan ödemelerin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, mükelleflerin www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak 'ödeme işlemleri' menüsünü tıklamaları gerektiğini kaydetti. Başkan Yalçın, şu ana kadar vergilerini ödeyerek Talas'ın gelişmesine katkı sağlayan mükelleflere de teşekkür etti.

Veznelerde mesai var

Vezne önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, bu kapsamda veznelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiklerini ve vatandaşların hafta sonu da ödeme yapabileceklerini ifade etti. Buna göre 23 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında hafta içi 08.00-19.00 saatleri arası açık olacak vezneler, hafta sonları da 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Mevlana Meydanı veznesi devrede

Bununla birlikte mükelleflerin vergi ödemelerine kolaylık sağlamak amacıyla Mevlana Meydanındaki vezne de açık olacak. 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan vezne, hafta içi 13.30-20.00, hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında çalışacak.

Bildirim ve rayiç belgesi belediye web sayfasında

Öte yandan mükellefler için Talas Belediyesi internet sayfasında da yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre vatandaşlar belediyeye gelmeden "E-Emlak Vergisi Bildirim" ve "E-Emlak Vergisi Rayiç Belgesi" sekmelerinden işlemlerini kolayca yapabilecekler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün 2 Aralık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas'ta Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün 2 Aralık - Son Dakika
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