Talas'ta etkinliklere kar engeli - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilmesi planlanan iki etkinlik, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Talas Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek "Kirkitin Sesi" Sergisi ile Sabancı Kültür Merkezi'nde Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından icra edilecek "Bahar Konseri", yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Her iki etkinlik de önümüzdeki günlerde yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak. - KAYSERİ