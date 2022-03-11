Talas'ta etkinliklere kar engeli - Son Dakika
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Talas'ta etkinliklere kar engeli

11.03.2022 10:03
Talas'ta etkinliklere kar engeli

Talas Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilmesi planlanan iki etkinlik, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Talas Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilmesi planlanan iki etkinlik, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Talas Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek "Kirkitin Sesi" Sergisi ile Sabancı Kültür Merkezi'nde Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından icra edilecek "Bahar Konseri", yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Her iki etkinlik de önümüzdeki günlerde yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak. - KAYSERİ

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Talas Belediyesi, Musiki, Talas, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta etkinliklere kar engeli - Son Dakika


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