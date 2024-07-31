Talas'ta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Talas'ta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Talas\'ta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ta devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan inşaatlarda modern ve konforlu dairelerin oluşturulduğunu belirten Başkan Yalçın, işini iyi yapan insanlarla gurur duyduklarını ifade etti.

31.07.2024 12:02  Güncelleme: 12:03
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ta devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "40-50 yıllık binalar sıfırdan yapılarak modern ve konforlu hale getiriliyor. Her şeyi çok iyi düşünülen inşaatlarda işini iyi yapan insanlarla övüncümüz artıyor" dedi.

Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Bahçelievler Mahallesi İbni Sina ve Hayyam caddelerinde devam eden kentsel dönüşüm alanındaki inşaatlarda incelemelerde bulundu.

A'dan Z'ye her şeyinin düşünüldüğü modern ve konforlu dairelere dönüşecek yapılardaki çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, kentsel dönüşümle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Her şeyi çok iyi düşünülen bir çalışma"

Başkan Yalçın, "Bugün Talas'ta Bahçelievler'de bir kentsel dönüşümün gerçekleştirdiği konfora tanıklık ediyoruz. Burada yüklenici firmamız 100. yıl ismini koyarak teslim etmiş durumda. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada daha önce Bilge Konut Yapı Kooperatifi'nin 2 bloğunda 12 daire vardı. Şimdi hepsi bir bloğa toparlandı. Kentsel dönüşümü söylerken Allah devletimize güç kuvveti versin artırsın, devlete zeval vermesin diyoruz her zaman. 40-50 yıl kullanılan bir evin sıfır binadaki daire ile değiştirilmesi, gardrobundan giyim odası ve ebeveyn yatak odasındaki duşa kadar çok iyi düşünülerek tasarlanmış bir inşaata şahitlik ediyoruz. Burada Özarslan İnşaat sahibi Aslan Durdu Beyi kutluyorum. Gerçekten ekibi ile beraber güzel işler yapıyor. Hak sahiplerine hayırlı olsun. Devletimizin gücünü her zaman hissediyoruz. İnsanlar işini iyi yapacak. Kim yaparsa yapsın, kundura boyacısı da işini iyi yapacak, müteahhit de belediye başkanı da. Burada işini iyi yapanlarla yan yanayız. Bu da bizim övüncümüzü artırıyor." dedi.

"Önümüzü açıyorsunuz Allah razı olsun başkanım"

Kentsel dönüşümü yürüten firma yetkilisi Aslan Durdu ise şöyle konuştu:

"Biz burada 2 bloğun yıkımını yaptık. Bir yıl içerisinde ev sahiplerine tekrardan teslim ettik. İşimizi hakkı ile yapmaya çalışıyoruz. Kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Allah herkesten razı olsun, belediyemizden devletimizden. Burada tabi belediyemiz bize öncülük ediyor, işlerimizi kolaylaştırıyor. O da bizim için çok önemli bir şey. Önümüze engel çıkartmıyor. Allah sizlerden razı olsun, ayaklarınıza sağlık. Ziyaretlerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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