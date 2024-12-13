Talas'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı - Son Dakika
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Talas'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Talas\'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Harman Mahallesi'nde gerçekleştirilen 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yıkım çalışmalarını inceledi. Proje kapsamında 27 dönümlük alanda 23 blokta kentsel dönüşüm yapılacak.

13.12.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Harman Mahallesi'ndeki 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yer alan Erciyes, Hatipoğlu ve Cemil Baba sitelerinin yıkım çalışmalarına katıldı. Başkan Yalçın, "27 bin metrekarelik büyük bir alanda kentsel dönüşüm gerçekleşiyor" dedi.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yalçın, yetkililerden bilgiler aldı. Burada konuşan Başkan Yalçın, vatandaşların daha rahat, konforlu ve güvenli konutlarda oturmalarını sağlamak amacıyla 23 bloktaki 234 bağımsız bölümde yürütülen çalışmalardan övgüyle bahsederek; "Kentsel dönüşüm mülk sahiplerinin rızasıyla oluyor ancak 1999'daki deprem yönetmeliğine uymayan eskimiş konutların yıkılıp kentsel dönüşüm adı altında yeniden yapılması gerekiyor. Burada öncelikle devletimize ne kadar teşekkür etsek az. Hem belediye olarak işlerimiz kolaylaştırıldı hem de vatandaşın 40-50 yıllık yıkık dökük evlerine karşılık, hiçbir ücret ödemeden yepyeni daire sahibi olmaları sağlanıyor. Bunun anlamı çok büyük. Devletimiz bununla beraber kiraları da karşılıyor. Biz de belediyeler olarak emsal artışıyla hem ev sahiplerine hem de müteahhitlere kolaylık sağlıyoruz. Sadece burada 23 blok yenilenmiş oluyor ve 27 dönümlük bir alanda kentsel dönüşüm gerçekleşiyor. Yıkım bittikten sonra projelerle hakkında mutabakat sağlayıp yapım ihalesine geçeceğiz. Şimdiden Talasımıza, şehrimize, hak sahiplerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Malzemeler geri dönüşüme

Başkan Yalçın; "Kentsel dönüşüm müdürlüğümüz geceli gündüzlü çalışıp şimdiye kadar olmayacak büyüklükte alanlarda hem yıkım hem yapımı gerçekleştirdi. Üç müteahhit konsorsiyumla bu üç sitenin yıkımını gerçekleştiriyor. Çok başarılı gerçekleşen çalışmalarla teşekkürü hak ediyorlar. Aynı zamanda buradan elde edilen kapı pencereden demirine kadar bütün malzemeler geri dönüşüme gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı - Son Dakika

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