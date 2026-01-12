Talas\'ta kış çalışmalarına teknolojik takip

Talas'ta yeniden etkisini göstermeye başlayan kar yağışıyla birlikte çalışmalar yakından takip ediliyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile İlçe Kaymakamı İlyas Memiş, belediye hizmet binası içerisinde bulunan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Başkan Mustafa Yalçın tarafından yaklaşık 5 yıl önce kurulan ve Talas genelindeki ulaşımı kesintisiz sağlamak amacıyla faaliyet gösteren merkezde, 184 personel ve toplam 67 araç görev yapıyor. Çalışmalar kapsamında 14 tuzlama ve küreme aracı, 28 küreme aracı, 7 tuzlama aracı, 8 yaya yolu açma aracı ile 10 destek aracı sahada aktif olarak hizmet veriyor. Koordinasyon Merkezinde ekiplerden bilgi alan Başkan Yalçın ve Kaymakam Memiş, araç içi kamera takip sistemi üzerinden mahallelerde yürütülen çalışmaları anbean izledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kış hazırlıklarının sadece karla mücadeleyle sınırlı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi;

"5 yıldır faaliyette olan Ulaşım Koordinasyon Merkezimiz, yaz-kış demeden yollarımızı ve ulaşımın her alanını kontrol ediyor. Bu merkez yalnızca belediye hizmetlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda genel asayişe de katkı sunacak şekilde hazırda bekliyor. Bugün itibarıyla 30 mahallemizin tamamında kapalı yol ya da sokak bulunmuyor. 22 kırsal mahallemizi de buradaki ekranlardan anlık olarak takip ediyoruz. Ulaşımda herhangi bir sorun yok. Allah afet vermesin, bizler de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Kaymakam İlyas Memiş ile birlikte gece boyunca sürdürülen çalışmaları takip ettiklerini belirten Başkan Yalçın, sahada görev yapan personele teşekkür ederek sözlerini; "Ekiplerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Bereketli bir kış diliyorum. Vatandaşlarımızdan da kış şartlarında üzerlerine düşen sorumluluklar konusunda biraz daha hassasiyet bekliyoruz. Kış gelince hayat yavaşlar; biz ise hizmeti aksatmadan, ihtiyaç duyan herkese anında ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde sürdürdü. - KAYSERİ