Talas'ta kötü görüntüye geçit yok - Son Dakika
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Talas'ta kötü görüntüye geçit yok

04.07.2022 13:07
Talas'ta kötü görüntüye geçit yok

Talas Belediyesi, yaz sıcaklarının kendini hissettirmesiyle birlikte boş arazilerde ve otlak alanlarda düzenleme çalışması başlattı.

Talas Belediyesi, yaz sıcaklarının kendini hissettirmesiyle birlikte boş arazilerde ve otlak alanlarda düzenleme çalışması başlattı. Yapılan tesviye çalışmasıyla kötü görüntü ortadan kaldırılırken otlardan kaynaklanacak yangın riski ve sinek oluşumunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.

İlçe genelinde çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yürüten Talas Belediyesi, boş arazilerde yer alan hafriyatların kaldırılmasının yanı sıra yangın riski oluşturan ve haşerata sebep olan kuru otları da temizliyor. Mevlana Mahallesi başta olmak üzere Talas genelinde yürütülen çalışmalarda ayrıca, zamanla oluşan çukurlar da kapatılarak düzeltmeler gerçekleştiriliyor.

2 greyder, 3 kepçe ve 2 kamyon olmak üzere toplam 7 araçla yapılan çalışmalarda 17 personel görev alıyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ta kötü görüntüye geçit yok - Son Dakika

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