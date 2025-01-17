Talas'ta Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Başlıyor - Son Dakika
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Talas'ta Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Başlıyor

Talas\'ta Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Başlıyor

Talas Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nı 19 Ocak Pazar günü düzenliyor. El emeği ürünlerin sergileneceği pazar, Harman Mahallesi Meydanı'nda gerçekleşecek.

17.01.2025 12:02  Güncelleme: 12:06
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Talas'ta ocak ayının ikinci "Maharetli Eller" ile düzenlenecek. Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', 19 Ocak Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşacak. Kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara bu hafta da vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Başlıyor - Son Dakika

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