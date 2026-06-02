Talas Millet Bahçesi, resmen \'Türk Dünyası Millet Bahçesi\'

Talas Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, ilçenin geleceğine yön verecek önemli kararların yanı sıra Türk dünyasına yönelik anlamlı bir karara da sahne oldu. Belediye Meclisi, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Talas Millet Bahçesi'nin adını oy birliğiyle 'Türk Dünyası Millet Bahçesi' olarak değiştirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen haziran ayı olağan meclis toplantısında toplam 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantının en dikkat çeken gündem maddesi ise 80 bin metrekarelik yaşam alanının yeni ismi oldu. Talas Belediyesi son yıllarda hayata geçirdiği Türk Dünyası Yazar ve Şair Buluşmaları, kültürel etkinlikler ve uluslararası organizasyonlarla Türk dünyasıyla kurduğu güçlü bağları her geçen gün daha da pekiştiriyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Uluslararası Türkoloji Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Talas, aldığı bu kararla Türk dünyasına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Türk Dünyası Millet Bahçesi adı, yalnızca bir park ismi olmanın ötesinde ortak tarih, ortak kültür ve ortak gelecek idealinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Mecliste görüşülen bir diğer önemli gündem maddesinde, Mevlana Mahallesi'nde Kayseri Üniversitesi arkasında yapımı tamamlanan cami alanında belediyeye ait 354,94 metrekarelik bölümün Diyanet İşleri Başkanlığına devri konusu kabul edildi. Talas'ın farklı bölgelerinde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesine ilişkin çalışma da meclis gündeminde yer aldı. İlçe genelinde belirlenen 24 farklı noktaya isim verilmesi konusu değerlendirilmek üzere ilgili komisyona havale edildi. Toplantıda yeni tabela ücret tarifesi de görüşülürken, Bosna Hersek'in Donji Vakuf şehrinde bu yıl 516'ncısı düzenlenecek Ayvaz Dede Şenlikleri'ne haziran ayı sonunda katılım sağlanması da oy birliğiyle kabul edildi.

"Aldığımız kararlar Talas'a hayırlı olsun"

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; meclis üyelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek alınan kararların Talas'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Yalçın, Türk dünyasının ortak değerlerini yaşatan ve gelecek nesillere taşıyan projelere önem verdiklerini belirterek, Talas'ın kültür, tarih ve medeniyet ekseninde gelişimini sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen tüm gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edilirken, bir sonraki toplantının 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü yapılacağı bildirildi. - KAYSERİ