Antikacılar; yeni yılda da kendi yerinde, kendi gününde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Antikacılar; yeni yılda da kendi yerinde, kendi gününde

Antikacılar; yeni yılda da kendi yerinde, kendi gününde
09.01.2026 15:40  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde, her ayın ikinci pazarı düzenlenen Antika Pazarı, yeni yılda da nostalji tutkunlarını bir araya getiriyor. 11 Ocak Pazar günü kapılarını açacak olan pazar, geçmişe duyulan özlemi yaşatırken, zengin ürün yelpazesiyle de alışveriş imkanı sunacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vizyonuyla altı yıldır her ayın ikinci pazarı Talas'ta bir araya gelen antikacılar, yeni yılda da devam ediyor. Bu hafta sonu da yine açacakları tezgahlarla renkli görüntüler oluşturacak.

Kurulduğu günden bu yana nostalji tutkunlarının büyük ilgisini çeken Antika Pazarı, 11 Ocak Pazar günü yeniden kapılarını açıyor. Geçmişe duyulan özlemi doyasıya yaşatacak bu özel etkinlik, ziyaretçilerine hem alışveriş hem de kültürel bir zaman yolculuğu vaat ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın girişimleriyle Kayseri'ye kazandırılan ve 2019 yılında tarihi Harman Mahallesi Meydanı'nda başlayan Antika Pazarı serüveni, Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde artan ilgiyle devam ediyor. Yeni yerinde daha geniş alan ve daha fazla katılımla düzenlenen pazar, sadece Talas ve Kayseri'den değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen antikacılarla zenginleşiyor.

Halı, kilim, seccade, tespih, saat, para, pul, nostaljik ev eşyaları ve daha nicesi Binlerce ürün arasında kaybolmak, geçmişin izlerini bugüne taşımak isteyenler için Antika Pazarı adeta bir hazine niteliğinde. Her ayın ikinci pazar günü kurulan ve kentte geleneksel bir kültürel buluşma haline gelen bu özel pazar, 11 Ocak'ta Talaslılara ve Kayserililere farklı bir gün yaşatacak. Aynı gün saat 15.00'te müzayede de yapılarak ürünler açık artırmayla alıcısını bulacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Antika Pazarı, sadece bir alışveriş alanı değil aynı zamanda geçmişle kurduğumuz gönül köprüsüdür. Burada eskiye duyulan özlemle kültürümüzü yaşatıyor, ticari canlılığı da destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu nostalji dolu buluşmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Yerel Haberler, Alışveriş, Talas, Pazar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antikacılar; yeni yılda da kendi yerinde, kendi gününde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:56:34. #7.11#
SON DAKİKA: Antikacılar; yeni yılda da kendi yerinde, kendi gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.