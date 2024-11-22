Talas'ta Öğretmenler Günü Kutlaması ve Eğitim Destekleri - Son Dakika
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Talas'ta Öğretmenler Günü Kutlaması ve Eğitim Destekleri

Talas\'ta Öğretmenler Günü Kutlaması ve Eğitim Destekleri

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ve okul müdürleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyarette eğitimdeki destekler ve belediyenin katkıları hakkında teşekkür edildi.

22.11.2024 11:04  Güncelleme: 11:07
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Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ve beraberindeki okul müdürleri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başkan Yalçın, öğretmen misafirlerini başkanlık toplantı salonunda ağırladı. Burada konuşan Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Talas Belediyesi'nin eğitime katkılarından övgüyle bahsederek, "Başkanım marifet iltifata tabidir. İlk beş yılınızda okullarımıza çok güzel hizmetler yaptınız. İnşallah şimdiki dönemizde bu güzel hizmetleriniz artarak devam eder. Okullarda bakım onarım katkısı, genel temizliğin yanı sıra tuvaletlerin hijyen ve dezenfeksiyonu gibi konularda çok büyük destekleriniz var. Hem 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ziyaret edelim dedik hem de yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür edelim istedik" dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, okullara desteğin asli görevleri olmadığını belirterek; "Buna rağmen 'okullarımız bizim' anlayışıyla elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bu nazik ziyaretiniz ve Öğretmenler Günü kutlaması için teşekkür ediyor, sizlerin de gününüzü kutluyorum" diye konuştu.

Ziyarette bulunan merkezdeki ve kırsaldaki okulların müdürleri de belediye tarafından yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Konuşmaların ardından Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, beraberindeki okul müdürleriyle birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a çiçek takdim etti.

Ziyaret, birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Öğretmenler Günü Kutlaması ve Eğitim Destekleri - Son Dakika

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