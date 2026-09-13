Talas\'ta okulun ilk günü belediye araçları trafiğe çıkmayacak

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde trafikte yoğunluk oluşturmaması için iş makineleri ve kamyonların trafikte olmayacağını bildirdi.

Başkan Mustafa Yalçın tarafından yapılan açıklamada; "İlk gün yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak adına Pazartesi sabahı tüm iş makinelerimiz, kamyonlarımız, çöp kamyonlarımız ve araçlarımız trafikte olmayacaktır. Tüm hemşehrilerimizin de aynı duyarlılıkla toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini önemle rica ediyorum. Yeni eğitim - öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.