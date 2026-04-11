Zafer Algöz\'den Sahaaflar Çarşısı\'na tam not

Talas Belediyesi, tiyatro sanatçısı Zafer Algöz ve yazar Can Yılmaz'ı ağırlayarak kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Başkan Yalçın, kültürel projelere öncülük ettiklerini vurguladı.

Talas Belediyesi, kültür ve sanatın kalbinin attığı önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tiyatro sanatçısı Zafer Algöz ile yazar Can Yılmaz'ı ilçede ağırladı.

Osmanlı Kültür Sokağı ve Sahaflar Çarşısı'nı gezen konuklar, Talas'ın kültürel vizyonunu yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, Talas Belediyesinin sadece fiziki yatırımlarla değil, kültürel ve sosyal projelerle de öncü bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Tiyatro sanatçısı, oyuncu Zafer Algöz ve yazar Can Yılmaz'ı ilçemizde ağırladık. Osmanlı Kültür Sokağımızı ve Sahaflar Çarşımızı tanıttık. Nazik ziyaretleri ve yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Gezi sonrası açıklamalarda bulunan Zafer Algöz, Sahaflar Çarşısı'nın özellikle gençler açısından büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Algöz, "Kayseri'ye ayak basar basmaz ilk buraya Sahaflar Çarşısı'na geldik. Böyle bir mekanın varlığı, genç okurlar açısından son derece önemli. Teşekkür ediyorum. İyi bir okur olarak bunu özellikle belirtmek isterim" dedi. Yazar Can Yılmaz ise sahaf kültürünün yaşatılmasının önemine değinerek, "Belediyenin en iyi yaptığı hizmetlerden bir tanesi bu. Bir şehirde sahaf oluşumunun bulunması çok kıymetli. Kitapsever biri olarak burayı son derece beğendim. Bu güzel uygulama için belediyeyi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Sahaflar Çarşısı'nda genç okurlarla bir araya gelerek keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Yoğun ilgiyle karşılanan ikili, kitaplarını imzalayarak Talaslı kitapseverlere unutulmaz bir gün yaşattı. Talas Belediyesinin kültür, sanat ve eğitim odaklı projeleriyle ilçede yaşam kalitesini artırmaya devam ettiğini belirten Başkan Yalçın, bu tür etkinliklerin artarak süreceğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

