Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem - Son Dakika
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Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

24.03.2022 13:56
Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

Talas Belediyesi, yaz mevsimin en büyük sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı erken önlem almaya başladı.

Talas Belediyesi, yaz mevsimin en büyük sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı erken önlem almaya başladı. Bu kapsamda daha larva döneminde ilaçlama yapılarak sinek ve haşeratın yayılmasının önüne geçiliyor.

Kış mevsimin etkisini kaybetmesiyle birlikte Talas Belediyesi'nde ilaçlamaya yönelik yaz hazırlıkları da başladı. Bu kapsamda yaz mevsiminde rahatsızlıklara neden olabilecek karasinekler, sivrisinekler ve diğer haşerata karşı larva döneminde ilaçlama uygulaması yapılıyor.

Kış uykusunda olan karasinekler ve sivrisineklerin yumurta bıraktığı çöp konteynerleri, organik gübre bırakma alanları ve su birikintilerine çevreye zarar vermeyen ilaçlar uygulanarak haşeratın üremesi engelleniyor. - KAYSERİ

Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem
Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

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Talas Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem - Son Dakika


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