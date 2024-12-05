Talas'ta Sokak Notaları Projesi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas'ta Sokak Notaları Projesi Başlatıldı

Talas\'ta Sokak Notaları Projesi Başlatıldı

Talas Belediyesi, sokak sanatçılarına şehrin çeşitli noktalarında performans sergileme imkanı sunacak 'Talas'ta Sokak Notaları' projesini hayata geçirdi. Sanatçılar mini sahnelerde müzikseverlerle buluşacak.

05.12.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, 'Talas'ta Sokak Notaları' projesiyle sokak sanatçılarına şehrin değişik noktalarında sanatlarını icra etme imkanı sağlayacak.

Sokak sanatçıları; Osmanlı Kültür Sokağı, Zincidere Mesire Alanı, Ali Dağı 360, Mevlana Mahalle Meydanı, Paraşüt İniş Alanı ve Bahçelievler Muhsin Yazıcıoğlu gibi Talas'ın en hareketli noktalarında oluşturulacak mini sahnelerde seslerini müzikseverlere duyurma imkanı bulacak. Talas Belediyesi'nin bu imkanından yararlanmak isteyen sanatçılar veya müzik grupları, başvurularını Talas Belediyesi internet sitesi (www.talas.bel.tr) üzerinden yapabilecek. Ayrıca gerek Talas Belediyesi gerekse de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın sosyal medya hesapları üzerinden gelişmeler takip edilebilecek. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için ise mesai saatleri dahilinde (0352) 431 10 26 numaralı telefon aranabilecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, sokak sanatçılarının dünyanın birçok yerinde ilgiyle izlendiğine vurgu yaparak; "İlçemizde birçok tarihi ve turistik mekan bulunuyor. Bununla birlikte hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği sosyal tesislerimiz ve parklarımız var. Sanatçılara veya müzik gruplarına buralarda sanatlarını icra etme imkanı sağlamak amacıyla "Talas'ta Sokak Notaları" projesi hazırladık. Son 5 yılda düzenlediğimiz kültür sanat etkinlikleri ile şehrin kültür sanat merkezi haline gelen Talas'a yakışır bir projeyi daha hayata geçirmiş oluyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Yerel, Müzik, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas'ta Sokak Notaları Projesi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:29 Psikolojik sorunlar yaşayan fırın çalışanı kızgın pekmezi başından aşağı döktü Psikolojik sorunlar yaşayan fırın çalışanı kızgın pekmezi başından aşağı döktü
13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
18:12 Muhaliflerin Halep’teki Zafer Kutlaması: Esad’ın İzleri Siliniyor Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor
18:08 Beşiktaş’tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu
17:57 Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı
17:51 ABD’den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması ABD'den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması
17:50 Sivasspor’un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı
17:47 Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var Rus Dışişleri’nden çarpıcı Suriye açıklaması Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var? Rus Dışişleri'nden çarpıcı Suriye açıklaması
17:25 CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
17:23 ’’Suya yüzde 50 indirim yapacağım’’ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı ''Suya yüzde 50 indirim yapacağım'' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 13:59:19. #1.11#
SON DAKİKA: Talas'ta Sokak Notaları Projesi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.