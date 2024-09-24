Talas'ta Tarihi Varlıkları Restore Eden Ailelere Plaket Verildi - Son Dakika
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Talas'ta Tarihi Varlıkları Restore Eden Ailelere Plaket Verildi

Talas\'ta Tarihi Varlıkları Restore Eden Ailelere Plaket Verildi

Talas Belediyesi, tarihi ve kültürel varlıkları restore eden 18 aileye plaket takdim etti. Tören, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Karadut Türk Sanat Müziği konserinin ardından gerçekleştirildi.

24.09.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
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Talas Belediyesi tarafından ilçenin tarihi ve kültürel varlıklarını restore ederek şehrin turizm değerine değer katan ailelere plaket verildi.

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde ünlü bestekar Amir Ateş'in katılımıyla düzenlenen Karadut Türk Sanat Müziği konserinde bir yandan kulakların pası silinirken diğer yandan da ilçenin tarihi değerlerini yaşatan 18 aileye ödülleri verildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da eşlik ettiği törenle sahibi oldukları tarihi yapıları restore edenlere plaket verdi. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, köklü tarihi geçmişiyle nitelikli kültürel mirasa sahip olan Talas'ın öneminden bahsederek, sahip oldukları konakları restore ederek gelecek kuşaklara aktaran kişilere teşekkür etti.

Başkan Yalçın, "Talasımızdaki kültür varlıklarına hizmetlerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Bakanımıza, milletvekilimize, büyükşehir belediye başkanımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte bir gün restorasyonu yapılan konaklarda bir çay içmeye bekleriz" diye konuştu.

Törende konaklarını restore ettirerek turizme katkı sağlayan Mehmet Köşker, Ahmet Ulukaya, Ahmet Şengül, Rıfat Parlak, Mustafa Tarı, Nihat Göncü, Şafak Çivici, İsmet Atasoy, Hasan Özsan, Ahmet Çiftçi, Ali Vural, İsmail Nidani, Dilhan Arısoy, Başak Bilgili Güntan, Zahit Bayer, Burak Dündar, Necip Dinçer ve Şaban Sözduyar'a plaket verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Tarihi Varlıkları Restore Eden Ailelere Plaket Verildi - Son Dakika

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