Talas\'ta ulu çınarlar her zaman baş tacı

25.03.2026 13:12  Güncelleme: 13:15
Talas Belediyesinin ilçede yaşayan emeklilere ve yaşlılara yönelik olarak 'gönül buluşmaları' adı altında başlattığı ev ziyaretleri sürüyor.

Talas Belediyesinin ilçede yaşayan emeklilere ve yaşlılara yönelik olarak 'gönül buluşmaları' adı altında başlattığı ev ziyaretleri sürüyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın talimatıyla gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde, yaşlı vatandaşların gönüllerine dokunan anlamlı saatler yaşanıyor. Ziyarete eli boş gitmeyen belediye çalışanları, emeklilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuyor.

Çay kahve eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde hane halkının çeşitli konulardaki istek ve talepleri de not alınarak çözüme kavuşturuluyor.

Yaşlılar Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın "Bizler, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran büyüklerimizi her zaman baş tacı olarak görüyoruz. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası vesilesiyle onların ellerinden öpüyor ve saygıyla selamlıyorum. Uzman arkadaşlarımız yıl boyunca onları evlerinde ziyaret ederek yalnız olmadıklarını hissettiriyorlar, isteklerini sorup muhabbet ediyorlar. Talas Belediyesi olarak gönül belediyeciliğini sadece bir anlayış değil, hayatın merkezine koyduğumuz bir hizmet modeli olarak görüyoruz. Büyüklerimizin duası, bizim en büyük gücümüzdür." dedi.

Gönül belediyeciliğinin en anlamlı yansıması

Talas Belediyesi uzman ekipleri, yıl boyunca ilçe genelinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek hem hal hatır soruyor hem de ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği ziyaretlerde, büyüklerin hayat tecrübeleri dinlenirken onların duaları alınıyor.

Talas Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olan bu ziyaretler, 'Gönül Belediyeciliği'nin sahadaki en sıcak yansımalarından biri olarak dikkat çekiyor. Yaşlı vatandaşların yüzünde oluşan tebessüm, yapılan hizmetin en anlamlı karşılığı oluyor.

"Başkanımızdan Allah razı olsun"

Uygulamadan son derece memnun olduklarını dile getiren yaşlılar da, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Belediyeden evimize gelen kardeşlerimiz, bizimle sohbet ediyorlar, halimizi hatırımızı soruyorlar. Gelirken elleri de boş gelmiyorlar. Güler yüzleriyle, ikramlarıyla, hediyeleriyle gönlümüzü alıyorlar. Bizim için de farklı bir ortam oluşuyor, mutlu oluyoruz. Düşünüldüğümüzü görmek bizi oldukça sevindiriyor" diye düşüncelerini dile getiriyor.

Yaklaşık 1 yıl önce başlatılan uygulama kapsamında şu ana kadar 2 bin 45 emekli vatandaş, evinde ziyaret edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Gürlek, CHP’li Emir’e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD’a bağışladı Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
Noa Lang’tan Okan Buruk’a: O maçta oynarım hocam Noa Lang'tan Okan Buruk'a: O maçta oynarım hocam
Tarihi ambargo yıkılıyor 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
İsrail’li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi İsrail'li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Yağmura çamura aldırmadılar Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz

13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
12:53
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
12:35
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
12:26
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
12:22
Metehan Baltacı tahliye edildi
Metehan Baltacı tahliye edildi
11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
İfadesinde "Boğuştuk" diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 13:29:00. #7.12#
Advertisement
