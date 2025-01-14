Talas\'ta Yazar Okulu Seminerleri Başarıyla Devam Ediyor

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Talas Belediyesi'nin kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarları buluşturduğu Yazar Okulu Seminerleri programında yedi haftalık bölüm tamamlandı. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek programların yedincisinde eğitimci yazar Murat Serim, gençlere söyleşi ve röportaj ile ilgili birikimlerini anlattı.

Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri programında gençlerle buluşan eğitimci yazar Murat Serim, söyleşi ve röportaj dalında bilgi ve birikimlerini paylaştı. Meraklı gençlerin dikkatle dinlediği seminerde Serim, söyleşide sözün sadırdan geldiği için bıraktığı etkinin daha büyük olduğunu anlattı.

Kültür ve sanata gönül verenlerin buluştuğu ve Talas Belediyesinin klasikleri arasına giren Yazar Okulu Seminerleri programının sonunda eğitimci yazar Murat Serim'e plaket verildi. Ocak ayı sonuna kadar sürecek Yazar Okulu Seminerleri, Talas Belediyesi'nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Düzenlenecek programlarla ilgili 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir. - KAYSERİ