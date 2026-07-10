Talas\'ta işletmelere \'temizlik ve hijyen\' denetimi

Talas'ta ilçe genelindeki yeme içme mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, başta mutfak ve depolar olmak üzere işletmelerin hizmet sundukları tüm bölümler ayrıntılı olarak kontrolden geçiriliyor.

Denetimler sırasında özellikle gıda depolama alanları detaylı şekilde gözden geçiriliyor. Soğuk hava depolarındaki ürünlerin saklama sıcaklıklarından raf düzenine kadar tüm şartlar titizlikle inceleniyor. Son kullanma tarihi yaklaşan ya da uygun şartlarda muhafaza edilmeyen ürünlere el konuluyor.

Masa masa kontrol

Kafe ve restoran denetimlerinde masa düzeninden hijyene, kullanılan malzemelerin temizliğinden işletmelerin genel uygunluğuna kadar pek çok unsur kontrol ediliyor. Denetimler sonucunda gereken şartları sağlamadığı tespit edilen işletmelere cezai müeyyide uygulanıyor.

Denetimler sürecek

Talas Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bu denetimleri aralıksız olarak sürdürecek. - KAYSERİ