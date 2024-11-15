Talas'ta Yeni Spor Salonu Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika
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Talas'ta Yeni Spor Salonu Açılışı Gerçekleşti

Talas\'ta Yeni Spor Salonu Açılışı Gerçekleşti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni bir spor salonunun açılışında, sosyal, kültürel ve spor mekanlarının önemine vurgu yaptı ve özel sektörün katkısının gerekliliğini belirtti. Açılışta, Kayseri'nin spor şehri unvanına ve Talasgücü Belediyespor'un başarısına da dikkat çekildi.

15.11.2024 15:56  Güncelleme: 15:58
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; katıldığı bir spor salonu açılışında yaptığı konuşmasında, "Şehirlerin yaşanan mekanlar olma şartlarından biri de sosyal, kültürel ve spor mekanlarına sahip olmasıdır" dedi.

Düzenlenen açılış törenine AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Dursun Ataş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ve vatandaşlar katıldı. Programda açılış konuşması yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Şehirlerin artık yaşanan mekanlar olabilmesinin en önemli şartlarından biri de sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerin yapılacağı mekanlara sahip olmasıdır. Burada sadece devletin ve belediyelerin yapmasını beklemeksizin, özel sektörün de bu işlerde elini taşın altına koyması ve bu sektörü canlandırması ayrıca bu kardeşlerimin cesaretini gösteriyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemizin katkıları ve özel gayretleri ile 2024'de Kayseri, spor şehri ilan edildi. Aynı zamanda Talasımız da 2022, 2023 ve 2024'te hem U14 hem U19 hem de Türkiye Şampiyonlukları olarak amatör kümeden profesyonel kümeye geçen Talasgücü Belediyespor ile destek olmaya, spor yapmak isteyenlere her türlü mekanımızı hazırladık. Bununla beraber şimdi 3. Lig'de devam ediyor Talasgücü Belediyespor. Bununla beraber çocuklarımızın sporcu fabrikası diye kayıt oldukları ve şu anda yaz-kış, gece-gündüz devam eden spor faaliyetlerimizi de burada anmak isterim" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da, "Tabi ki şehirler gelişiyor. Gerçekten de içinde Kayseri'nin en gelişmiş ilçesi de Talas. Burada başkanımızın emeğini esirgememek lazım, ona da teşekkür ediyoruz. Böyle mekanların çoğalması gençlerin sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak durması, böyle mekanlarda sağlam bir vücuda sağlam bir kafaya, sağlam bir düşünceye sahip olmalarını sağlayacaktır. Başkanımız 'Kayseri Spor Şehri olarak anıldı' dedi. Bu tür mekanların çoğalması gerekiyor. Talas'ta da gördüğüm kadarıyla çoğalıyor, önü açılıyor. İnşallah gençlerimizi sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak tutarlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kesilen kurdele ile spor salonu açıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Yeni Spor Salonu Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika

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