Talas’ta yıldızlar altında sinema keyfi devam ediyor - Son Dakika
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Talas’ta yıldızlar altında sinema keyfi devam ediyor

Talas’ta yıldızlar altında sinema keyfi devam ediyor
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Talas Belediyesi tarafından yaz akşamlarına renk katan Açık Hava Sineması etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Talas Belediyesi tarafından yaz akşamlarına renk katan Açık Hava Sineması etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl ilki 17 Temmuz'da Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmiyle başlayan etkinlik, şimdi de duygu dolu hikayesiyle milyonların beğenisini kazanan "Ayla" filmini sinemaseverlerle buluşturacak.

Türk Dünyası Millet Bahçesi'nin eşsiz atmosferinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek gösterim, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Vatandaşlar, yıldızlar altında açık havada sinema keyfi yaşarken, Kore Savaşı sırasında bir Türk askeri ile küçük Ayla'nın 65 yıllık unutulmaz hikayesini hep birlikte izleyecek.

Başkan Yalçın'dan davet

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaz boyunca devam edecek etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi:

"Açık Hava Sineması etkinliğimizle hemşehrilerimizi yaz akşamlarında kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. 17 Temmuz'da 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmiyle başladığımız etkinliğimiz, şimdi de 'Ayla' ile devam ediyor. Ailelerimizle birlikte yıldızların altında güzel bir yaz akşamı geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Türk Dünyası Millet Bahçemize bekliyoruz."

Talas Belediyesi Açık Hava Sineması etkinliği kapsamında "Ayla", 1 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Yaz boyunca farklı filmlerle devam edecek etkinlik, vatandaşlara açık havada sinema keyfi yaşatmayı sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas’ta yıldızlar altında sinema keyfi devam ediyor - Son Dakika

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