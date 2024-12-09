Talas\'tan öğrencilere kışlık ayakkabı

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın örnek projeleri arasında yer alan Hayır Çarşısı, ihtiyacı olanlara el uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir hayırsever tarafından temin edilen 1.200 çift kışlık ayakkabı, ilçedeki kırsal mahallelerde bulunan 17 anaokulu ve ilkokuluna teslim edildi.

Kurulduğu günden bu yana hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi yapan Talas Belediyesi Hayır Çarşısı, hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir hayırseverin temin ettiği kışlık ayakkabılar, kırsal mahallelerde bulunan okullara gönderildi. 310 çift ayakkabının ulaştığı Başakpınar Şehit Onur Sönmez İlkokulu Müdürü Keziban Eskitürk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın eğitimci olmasının kendileri için çok büyük bir şans olduğunu söyledi. Eskitürk; "Eğitim taleplerimiz açısından Talas Belediyesi'nden her zaman olumlu dönüşler almaktayız. Nitekim okul tuvaletleri hijyen noktasında daha temiz olsun diye Talas Belediyesi personeli tarafından düzenli olarak temizlenmektedir. Bugün de belediye personeli okulumuz öğrencilerine ayakkabı dağıtımı için bulunmakta. Bu noktada Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın'a eğitime sunduğu katkılardan ve bizlere verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayırseverimize de ayrıca teşekkür ediyorum, Allah hayrını kabul etsin" dedi. - KAYSERİ