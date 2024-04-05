Talasgücü Belediyespor U14 Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

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Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Onursal Başkanı Mustafa Yalçın; Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Talasgücü Belediyespor U14 takımını ve teknik heyetini çiçeklerle karşıladı.

Bolu'daki final maçında İstanbul Kartalspor'u 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor U14 takımını gece yarısı Başkan Yalçın karşıladı. Belediye önünde her bir oyuncu ve teknik heyetle sarılarak tebrik eden Başkan Yalçın, "Sevgili evlatlarımız sizleri gözlerinizden öpüyorum. Bugün güzel ve onurlu bir günde aynı zamanda duygulu bir akşamdayız. İyi ki bu çocuklar var. İyi ki geleceğimiz bu evlatlarımızla garantide. Geçenlerde iftar programında da arz etmiştim. Cumhurbaşkanımıza, öğretmenlere, velilerimize sorsak en değerli varlığımız gençlerimiz der. Futbolda da ülkemizin daha büyük başarılara imza atması için altyapıdan başlamak gerekiyordu. Şu an itibariyle Talasgücü Belediyespor'da 400'ün üzerinde gencimiz hem okullarında eğitim görürlerken hem de futbol eğitimi alıyorlar. Bu hakikaten onlara verilmiş olan iyi bir fırsat. Bunun kıymetini bilen velilerimizin bize güvenmesiyle evlatlarımızın ülkemizde ve dünyada önemli yerlere geleceğine delalet eder. Velilerimize bize güvendikleri için teşekkür ediyorum. Yönetimimize, hocalarımıza, çocuklarımıza ve Kayseri ASKF'ye çok teşekkür ediyorum. Ömür boyu başarılar diliyorum" dedi. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Mutlu Önal; "Talasgücü 3. Lig'e çıktığında da gurur duymuştuk şimdi de gurur duyuyoruz. Bu başarı azımsanacak bir başarı değil. Talas'ın bu dördüncü şampiyonluğu. Ben size kupa vermekten bıktım! Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, "Başkanımız 2019 yılında da Talas'a başkan seçildiğinde U19 takımı olarak Türkiye şampiyonu olmuştuk. O gün de mazbatasını aldığı gündü bugün de mazbatasını aldığı gün ve yine şampiyon olduk. Desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Talasgücü Belediyespor A Takımı Antrenörü Halil Arslan da, U14 turnuvasıyla ilgili bilgiler vererek, "78 ilden 128 takımın katıldığı turnuvada Talasgücü Belediyesporumuz Türkiye şampiyonu olarak şehrimize döndü. Başarının en büyük mimarı önce velilerimiz, sonra Mustafa başkanımız, kulüp başkanımız, Mutlu başkanımız, hocalarımızdır. Fatih hoca da kulübümüze kendi takımından 6 oyuncu verdi. Şampiyonluk maçında da o çocuklardan biri gol attı. Bizim için çok büyük gurur kaynağı. Olayın mimarı gençlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - KAYSERİ