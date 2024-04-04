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Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, genç sporculara yaptığı yatırımın karşılığını almaya devam ediyor. Talasgücü U14 futbol takımı Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Aksaray ve Şanlıurfa'da düzenlenen grupları geçtikten sonra Bolu'da dörtlü final oynamaya hak kazanan Talasgücü Belediyespor U14 takımı, burada da finalde İstanbul Kartalspor'u 3-1 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Talasgücü Belediyespor'un şampiyonluğunu görüntülü telefon konuşmasıyla tebrik eden Başkan Yalçın, Kulüp Başkanı Yunus İloğlu'na hitaben "Hepinizin gönlünden ve gözünden öpüyorum. Sizin final maçı oynadığınız saatlerde biz de burada mazbatamızı alıyorduk. Bugün iki sevinci ve gururu birden yaşadık. Tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Başarıda emeği geçen tüm futbolcu, teknik heyet ve yönetimi canı gönülden kutluyorum" dedi. - KAYSERİ