Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Elif Ersavcı'ya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Elif Ersavcı'ya

12.02.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elif Ersavcı, 2025 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü'nü, Cusk'ın romanının çevirisiyle kazandı.

(İSTANBUL) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve eski İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Talat Sait Halman anısına verilen Çeviri Ödülü'nün 2025 yılı sahibi Elif Ersavcı oldu.

Ersavcı, Rachel Cusk'ın Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Resmigeçit romanını İngilizceden Türkçeye çevirisiyle ödüle layık görüldü. Ödül, dün akşam Salon İKSV'de düzenlenen törende İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Eczacıbaşı, "Bu ödülle hem Talat Sait Halman'ın anısını yaşatıyor hem de dünya edebiyatından yapıtların Türkçeye nitelikli çevirilerle kazandırılmasını teşvik ediyoruz" dedi.

Bülent Eczacıbaşı, Talat Sait Halman Çeviri Ödülü'nün İKSV'nin kültürel üretimi destekleme misyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yalnızca festivaller ve etkinlikler düzenlemekle kalmadığını, aynı zamanda farklı disiplinlerde üretim yapan sanatçı ve düşün insanlarını destekleyen programlar geliştirdiğini belirten Eczacıbaşı, çevirinin bu alandaki en temel köprülerden biri olduğuna dikkati çekti.

Eczacıbaşı konuşmasında, "Bu ödülle hem Talat Sait Halman'ın anısını yaşatıyor hem de dünya edebiyatından yapıtların Türkçeye nitelikli çevirilerle kazandırılmasını teşvik ediyoruz. Çeviri, kültürler arasında karşılıklı anlayışın güçlenmesinde vazgeçilmez bir rol oynuyor. Yetenekleri ve özgün yaklaşımlarıyla edebiyat birikimimize katkıda bulunan, diller arasında köprüler kuran çevirmenleri destekleyebildiğimiz için mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çevirmenlerin görünmeyen ama belirleyici emeğine de değinen Eczacıbaşı, nitelikli çevirinin yalnızca bir dil aktarımı değil, aynı zamanda bir yorum ve yeniden yaratım süreci olduğunu belirterek, bu ödülün hem Halman'ın kültürel mirasına saygı hem de çağdaş çeviri pratiğine verilen destek anlamı taşıdığını söyledi.

Seçici Kurul Başkanı Ayşe Sarısayın ise Ersavcı'nın çevirisini, "Çağdaş kurguda önemli bir yenilikçinin kalıplara sığmayan sesini özenle işleyerek Türkçeyle buluşturdu" sözleriyle değerlendirdi. Sarısayın, Cusk'ın modern dünyada sanat, ebeveynlik, ölüm ve kadınlık deneyimi gibi temaları ele alan romanının geçişken dilini ve biçemsel cesaretini koruyarak aktarılmasının çevirideki yetkinliği gösterdiğini vurguladı.

Törenin ardından Elif Ersavcı ve kitabın editörü Darmin Hadzibegovic, seçici kurul üyelerinden Begüm Kovulmaz'ın moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirdi.

Çevirmen Elif Ersavcı ise konuşmasında, "Bu sene çeviri hayatımın yirmi beşinci senesi. Böyle bir nişan almak beni gerçekten mutlu etti" dedi.

Çeviriye verilen bir destek

İKSV, 2015 yılından bu yana Talat Sait Halman Çeviri Ödülü ile Türkiye'de nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemeyi amaçlıyor. Seçici kurulda editör ve çevirmen Emrah İmre ile Begüm Kovulmaz, öğretim üyeleri ve çevirmenler Lale Özcan ve Ayşe Ece yer alıyor. 2015–2025 yılları arasında kurul başkanlığını yürüten Doğan Hızlan ise onursal başkan olarak çalışmalara katkı sunuyor.

Talat Sait Halman; akademisyen, şair, çevirmen ve diplomat kimliğiyle kültür dünyasında iz bırakan bir isimdi. Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı olarak görev yapan Halman, Türk edebiyatını dünyaya tanıtan çalışmaları ve çevirileriyle kültürel köprüler kurmuştu. Onun adına verilen ödül, bugün bu köprüleri kurmaya devam eden çevirmenleri görünür kılmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Edebiyat, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Elif Ersavcı'ya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Real Madrid’in yıldızları yemekte Hesabı sadece iki kişi ödedi Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi
Rihanna’yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
Bütün dünya En-Nesyri’yi konuşuyor Bütün dünya En-Nesyri'yi konuşuyor

09:32
Fenerbahçe’nin rakibi karıştı Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
08:25
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
08:23
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 10:10:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Elif Ersavcı'ya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.