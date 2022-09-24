Tamir ettiği çamaşır makinesinden 1,5 metre uzunluğunda yılan derisi çıktı

Yongalık Mahallesi'nde yaşayan Erkan Bucak, çamaşır makinesini ısıtma sisteminin bozulduğunu söyleyerek tamirci Halim Sağlam'a getirdi. Tamir için sökülen çamaşır makinesinin üst kısmında çıkan yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda yılan derisi çıktı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan Sağlam, yılanın makinenin içinde olabileceği düşüncesiyle makinede yılanı aradı.29 yıldır beyaz eşya tamirciliği yaptığını aktaran Sağlam, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi.

"ÇOK ŞAŞIRDIM VE KORKTUM"

Çamaşır makinesini tamir etmek için söken ve yılan derisiyle karşılaşan Halim Sağlam, "Çamaşır makinesi 'ısıtmıyor' diye dükkanımıza getirildi. Üst kapağını açtığımda kafası üst tarafta gövdesi ise aşağılarda olan yaklaşık bir buçuk metrelik bir yılan derisi vardı. Çok şaşırdım ve korktum. Hemen arkadaşımı çağırdım. Yılanın kendisi içeride mi diye düşündüm. Sonrasında makinayı yatırıp altına falan baktık. Ama yılan yoktu derisini çıkarıp gitmiş. Köy yerlerinde duranların bu olaylara çok dikkat etmesini istiyorum" dedi.