Tamirci dükkanında beslenen civcivin anne sırtındaki gezintisi gülümsetti.
Hobi olarak stres atmak amacıyla süs tavukları besleyen bir tamircinin dükkanındaki kanatlılardan birinin civcivleri oldu. Tamirhane içinde gezinen tavuğun siyah olan 2 yavrusu yanında dolaşırken, beyaz olanı sırtına çıktı.
Beyaz civcivin anne sırtında keyifli gezintisi cep telefonuyla görüntülendi. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Tamirci Dükkanındaki Civciv Eğlencesi - Son Dakika
