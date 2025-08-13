Tamirci Dükkanındaki Civciv Eğlencesi

Tamirci dükkanında beslenen civcivin anne sırtındaki gezintisi gülümsetti.

Hobi olarak stres atmak amacıyla süs tavukları besleyen bir tamircinin dükkanındaki kanatlılardan birinin civcivleri oldu. Tamirhane içinde gezinen tavuğun siyah olan 2 yavrusu yanında dolaşırken, beyaz olanı sırtına çıktı.

Beyaz civcivin anne sırtında keyifli gezintisi cep telefonuyla görüntülendi. - BURSA