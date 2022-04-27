Tanoğlu: "Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz" - Son Dakika
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Tanoğlu: "Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz"

27.04.2022 09:25
Tanoğlu: "Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz" dedi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz" dedi.

Başkan Tanoğlu, mesajında "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz.

Kadir Gecesi sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Bizler bu mübarek gecede dargınlıklara ve kırgınlıklara son vererek, nefretin yerine sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için fırsatları değerlendirmeli, dünyanın dört bir yanında yaşanan katliam ve zulmün son bulması için de dua etmeliyiz.

Bu münasebetle Erzincanlı hemşerilerimin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle tebrik eder, akan kan ve gözyaşlarının bir an önce durması temennisiyle, saygılar sunarım" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

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Kadir Gecesi, Erzincan, Ticaret, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tanoğlu: 'Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz' - Son Dakika


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