Tanrıkulu, Diyarbakır Havalimanı ILS kurulumu için kış öncesi açıklama istedi

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Diyarbakır Havalimanı'nda sisli ve düşük görüş koşullarında uçakların inişine yardımcı olan ILS sistemini 2026 yılının ilk yarısında kurulmasının öngörüldüğü yönündeki açıklamasını hatırlatarak, "Bugün ekim ayının ortasındayız. Önümüz kış. Bu sorunun çözümü ertelenemez" dedi.

Tanrıkulu, geçen yıl Diyarbakır Havalimanı'nda ana pistin bakıma alınmasının ardından kullanılan diğer pistte ILS sistemi bulunmaması nedeniyle çok sayıda uçuşta sorun yaşandığını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden kurulum sürecine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.

Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl tam da burada Diyarbakır Havalimanı'ndaki ILS cihazı sorununu gündeme taşımıştım. ILS cihazı nedir? Özellikle sisli ve görüş mesafesinin azaldığı havalarda, uçakların güvenli bir şekilde piste inişini sağlayan, pilotlara yardımcı olan bir sistemdir.

Diyarbakır Havalimanı'nda iki pist bulunuyor. Ana pist geçen yıl bakıma alındı ve çalışmaların iki yıl sürmesi öngörüldüğü için uçaklar diğer pisti kullanmaya başladı. Ancak diğer pistte de ILS cihazı yoktu. Üstelik bu çalışmalar başlamadan önce Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından, aktif olarak kullanılacak piste ILS cihazı kurulmasına yönelik gerekli hazırlıklar yapılmamıştı.

Bunun sonucunda geçen yıl yurttaşlarımız, hemşehrilerimiz büyük mağduriyetler yaşadı. Yüzlerce uçak Diyarbakır'a iniş yapamadı. Yolcularımız çevre illerdeki havalimanlarına gitmek zorunda kaldı. Ben de bu sorunu gündeme taşıdım, burada açıklama yaptım ve konuyla ilgili bir soru önergesi verdim. Önergemde Bakanlığa açıkça şunu sordum:

"Onarım süresince aktif olarak kullanılan piste ILS cihazı kurulması yönünde Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? Bakanlık geçen yıl verdiği yanıtta aynen şu ifadeyi kullandı: 'Bununla birlikte 34 L pistinin yenilenmesi amacıyla satın alınan ILS sisteminin 34 L pistine tesis edilmesine karar verilmiştir'.

Yani bizim konuyu gündeme taşımamızın ve soru önergesi vermemizin ardından ILS sisteminin piste kurulmasına karar verildiği açıklandı. Peki, ne zaman kurulacaktı? Bakanlığın yanıtı bu konuda da açıktı: 'Sevkiyat aşamasında olan ILS sisteminin 2026 yılının ilk yarısında tesis edilmesi öngörülmektedir'.

2026 yılının ilk yarısı, haziran ayının sonunda bitti. Bugün ekim ayının ortasındayız. Önümüz kış. Diyarbakır'da sisli havalar yeniden etkisini göstermeye başladı. Bu coğrafyada sis, her yıl karşılaştığımız bir gerçek. Dolayısıyla bu sorunun çözümü ertelenemez.

Şimdi Diyarbakır Milletvekili olarak ve bu konunun takipçisi olmaya devam ederek Devlet Hava Meydanları İşletmesine ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına soruyorum:

Diyarbakır Havalimanı'na kurulması öngörülen ILS cihazının tesis işlemleri tamamlandı mı, tamamlanmadı mı? Cihazın kurulumu şu anda hangi aşamada? Ne zaman tamamlanacak?

Yolcularımız bu yıl da aynı mağduriyetleri yaşayacak mı? Uçaklar sisli havalarda Diyarbakır'a iniş yapamadığında hemşehrilerimiz yine çevre illerdeki havalimanlarına gitmek zorunda mı kalacak?

Bu soruların yanıtlarını bekliyorum. Bakanlığın, kış koşulları ağırlaşmadan önce, bugünlerde kamuoyunu açık, anlaşılır ve aydınlatıcı bir şekilde bilgilendirmesi gerekiyor. Geçen yıl yaşanan mağduriyetlerin bu yıl da tekrarlanmaması için konunun takipçisi olmaya devam edeceğim."