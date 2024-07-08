Tarih Boyu Tütsü ile Tedavi Yöntemleri BAÇEM'de Konuşuldu - Son Dakika
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Tarih Boyu Tütsü ile Tedavi Yöntemleri BAÇEM'de Konuşuldu

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Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında düzenlenen seminerde, Aromaterapist Laborant Dr. Rana Babaç Çelebi tütsünün tarih boyunca kullanımını ve tedavi amaçlı kullanılan sistemlerini anlattı.

08.07.2024 10:39  Güncelleme: 10:45
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Tarih boyu tütsü ile tedavi yöntemleri, BAÇEM'de konuşuldu

Tütsü, kadim tıp hekimleri tarafından günümüze taşındı

BALIKESİR - Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında düzenlenen "Tarih Boyu Tütsü ile Tedavi" semineri, Aromaterapist Laborant Dr. Rana Babaç Çelebi'nin anlatımıyla gerçekleştirildi. Tütsünün, çivi yazısı tabletlerden Roma ve Osmanlı hekimlerinin metinlerinde kadar birçok kaynakta yer aldığını ifade eden Babaç, kadim tıp hekimleri tarafından nesilden nesile taşındığını ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Aromaterapi Festivali kapsamında düzenlediği seminerlerde birbirinden değerli isimleri, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde ağırladı. Türkiye'nin ilk online tıbbi ve aromatik bitkiler kütüphanesini kuran aynı zamanda eşiyle birlikte Kazdağları'nda bulunan arazilerinde endüstriyel ölçekte tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiren Aromaterapist Laborant Dr. Rana Babaç Çelebi'nin "Tarih Boyu Tütsü ile Tedavi" seminerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İnsanın, tarihin başlangıcından bu yana doğada bulduğu; bitkisel, hayvansal ve mineral kökenli hammaddelerden hazırladığı tütsüleri direkt olarak hastalıkları tedavi etmekte kullandığını söyleyen Dr. Rana Babaç Çelebi, indirekt olarak ise panteondaki tanrılarına dualarını ulaştırmada ve günlük hayatta ölü gömmekten politik mesaj vermeye kadar pek çok alanda kullanıldığını aktardı.

İnsanların, çağlar içerisinde fayda gördüğü ve amaçlarına hizmet eden tütsü uygulamalarını tekrar ederken sağlık veren dumanları bir meşale gibi kadim tıp hekimleri tarafından nesilden nesile taşındığını ifade eden Dr. Rana Babaç Çelebi "Güzel koku üzerine; inanışlar geleneklere, gelenekler ise toplumları oluşturan kültür mozaiğinin renkli taşlarına dönüşmüştür. Farklı zamanlarda uzmanlık alanlarına sahip tarihçilerin, antropologların, arkeologların ve Türkologların büyük emekleriyle bugüne taşınan zengin bilgi birikiminin değişmez bir parçası olarak karşımıza çıkan tütsü, çivi yazısı tabletlerden medikal papirüslere, tarih kitapları ve seyahatnamelerden Roma ve Osmanlı hekimlerinin metinlerinde kadar birçok kaynakta yer almıştır." dedi.

Doktora tezi olan tütsünün tedavide kullanımı hakkında bilgiler verdiğini belirten Dr. Rana Babaç Çelebi "Bu çok köklü bir uygulama. Bunun bütün tedavi sistemlerinin bir parçası olan geçerli bir yöntem olduğunu keşfettiğimden ve tütsünün tedavi amaçlı kullanılan sistemlerinden ve tarihinden bahsettim." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Çelebi, Roma, Kültür, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarih Boyu Tütsü ile Tedavi Yöntemleri BAÇEM'de Konuşuldu - Son Dakika

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