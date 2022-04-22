Tarihi camideki hatim geleneğine yoğun katılım - Son Dakika
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Tarihi camideki hatim geleneğine yoğun katılım

22.04.2022 11:30

Tarihi camideki hatim geleneğine yoğun katılım Kütahya'nın tarihi mabetlerinden 600 yıllık tarihi Takvacılar Camii'de hatim geleneği ramazan ayında da sürdürülüyor.

Tarihi camideki hatim geleneğine yoğun katılım

KÜTAHYA - Kütahya'nın tarihi mabetlerinden 600 yıllık tarihi Takvacılar Camii'de hatim geleneği ramazan ayında da sürdürülüyor. Cami imam hatibi tarafından 10 yıl önce başlatılan uygulama ile okunan cüzler her perşembe günü ikindi namazı sonrası yapılan hatim duası bağışlanıyor. Cemaatin büyük ilgi gösterdiği gelenek ile haftada 80-100 hatmin duası yapılıyor.

Kütahya Paşam Sultan Mahallesi Kapanaltı mevkiinde bulunan tarihi caminin imam hatibi Mehmet Güngör tarafından 10 yıl önce başlatılan ve cemaatin yoğun katılımı ile okunan cüzlerin her perşembe günü ikindi namazı sonrası hatim duası yapılıyor.

Güngör, "Cemaatimiz Ramazan ayından sonra Kuran-ı Kerim okumayı bıraktığını fark edince cemaatimizi Ramazan sonrasından da okumaya yönlendirmek için cüz dağıtmak sureti ile hatim geleneğini başlattık. Yaklaşık 10 yıl önce başlatmış olduğumuz bu hatim geleneğinin cemaatimizin yanı sıra sosyal medya platformları aracılığı yurt dışından büyük katılım oluyor hatimlerimizi yapıyoruz ve her perşembe günü ikindi namazı sonrasında camimizde hatimlerin dualarını tüm cemaatimiz ile burada yapıyoruz. Ramazan aylarında ise hatimlerimizin sayısı 100'ü geçiyor. Cüz almak isteyen vatandaşlarımız ise bize sosyal medyadan ya da camimize gelerek alabilirler" diye konuştu.

Ramazan ayı ile birlikte cüzlerini artırarak okumaya devam ettiklerini söyleyen cami cemaati ise, bu gelenek ile toplu hatimlerin olduğunu, manevi olarak da mutlu olduklarını söylediler.

Tarihi camideki hatim geleneğine yoğun katılım
Tarihi camideki hatim geleneğine yoğun katılım
Tarihi camideki hatim geleneğine yoğun katılım
Tarihi camideki hatim geleneğine yoğun katılım

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Kütahya, Ramazan, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi camideki hatim geleneğine yoğun katılım - Son Dakika


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