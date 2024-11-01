Tarihi Çarşı Hamamı Yeniden Hizmete Girmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tarihi Çarşı Hamamı Yeniden Hizmete Girmeye Hazırlanıyor

Tarihi Çarşı Hamamı Yeniden Hizmete Girmeye Hazırlanıyor

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Tarihi Çarşı Hamamı'nın yeniden hizmete girmesi için yapılan çalışmaları sürdürüyoruz ve halkımız için önemli bir kültürel mirası tekrar kazandırıyoruz dedi.

01.11.2024 09:58  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi Çarşı Hamamı'nın hizmete hazır hale gelmesi için çalışma yaptıklarını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, tarihi hamamın hizmete girmesi için gün saydıklarını söyledi.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Yenişehir'de tarihi bir yapı daha ayağa kalkıyor. Tarihi ve kültürel mirasın en önemli sembollerinden biri olan hamam kültürünün tekrar ilçeye kazandırılması için aylar önce çalışma başlatan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Tarihi Çarşı Hamamı'nın tekrar hizmete girmesi için gün saydığını ifade etti. Başkan Ercan Özel, "Kıymetli büyüklerimizin her birinin çok uzun yıllara dayanan değerli hatıralarının olduğu ilçemizde bulunan Osmanlı Cihan Devletinden kalma Tarihi Çarşı Hamamını, tekrar halkımızın kullanımına açmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Göreve gelmeden önce, "Osmanlı'nın ilk başkenti olan Yenişehir'de hamam kültürünün yok olmasına müsaade etmeyeceğiz. Yenişehir'in önemli ihtiyaçlarından biri olan hamam eksikliğini gidereceğiz" sözlerini hatırlatan Başkan Ercan Özel, "Aylardır, süren hummalı çalışmalarımızı Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Sayın Haluk Yıldız ile birlikte inceledik. Tarihi Yenişehir Çarşı Hamamını uzun yılların ardından çok kısa zaman içerisinde şehrimize yeniden kazandıracağız. Tüm halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diyerek Yenişehir halkına müjdeyi verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ercan Özel, Yenişehir, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarihi Çarşı Hamamı Yeniden Hizmete Girmeye Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:21:41. #1.13#
SON DAKİKA: Tarihi Çarşı Hamamı Yeniden Hizmete Girmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.