Tarihi Erzurum Lisesi'ne Askeri Hastane Binası Ekleniyor - Son Dakika
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Tarihi Erzurum Lisesi'ne Askeri Hastane Binası Ekleniyor

Tarihi Erzurum Lisesi\'ne Askeri Hastane Binası Ekleniyor

Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi'nin binası, Erzurum Lisesi kampüsüne dahil ediliyor.

15.02.2025 10:22
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Erzurum'da bulunan Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi eski binasının Erzurum Lisesi kampüsü içine katılmasıyla ilgili görüşmelere devam ediliyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenen ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1889 yılında yaptırılan tarihi Erzurum Lisesi binasının, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sayın Tuncay Altuğ'un da katılımıyla yapılan toplantıyla eğitime kazandırılması süreci masaya yatırıldı. Erzurum Lisesi, Türk milli eğitimine büyük katkılarda bulunan, 1924'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ziyaret ettiği köklü bir eğitim kurumu. Geçtiğimiz günlerde imzalanan protokol kapsamında, Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi eski binasında eğitim faaliyetlerine devam edilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihi Erzurum Lisesi'ne Askeri Hastane Binası Ekleniyor - Son Dakika

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