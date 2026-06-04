Tarihi Eserler Erzurum\'da Kalmalı

ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, güçlendirme çalışmaları nedeniyle Erzurum Kongre Binası'ndaki 322 eserin Ankara'ya gönderileceği yönündeki gelişmelere tepki göstererek, söz konusu eserlerin Cumhuriyetin Erzurum'a emaneti olduğunu ve şehirde korunması gerektiğini söyledi.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, deprem riski nedeniyle geçtiğimiz yıl ziyaretçi girişine kapatılan Erzurum Kongre Binası'nda yapılacak güçlendirme çalışmaları kapsamında, binada bulunan 322 eserin Ankara'ya gönderileceği yönündeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Güçlendirme çalışmalarının gerekli ve önemli olduğunu belirten Güzel, tarihi eserlerin şehir dışına çıkarılmasının zorunlu olup olmadığı konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını ifade etti.

Kongre Binası ve içerisindeki eserlerin yalnızca tarihi objelerden ibaret olmadığını vurgulayan Güzel, bu eserlerin Cumhuriyetin kuruluş sürecine tanıklık eden önemli değerler olduğunu söyledi. Güzel, "Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum'da bu eserlerin muhafaza edilebileceği bir mekan bulunmuyor mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Cumhuriyet fikrinin filizlendiği Erzurum'un, milli mücadelenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Güzel, Kongre Binası ve içerisindeki tüm eserlerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını taşıdığını belirtti. Eserlerin şehir dışına çıkarılmasının Erzurum kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu ifade eden Güzel, bu konunun kendileri açısından "kırmızı çizgi" niteliğinde olduğunu kaydetti.

Ankara'ya gönderilecek eserlerin yeniden Erzurum'a dönüp dönmeyeceği konusunda da kaygı duyduklarını belirten Güzel, geçmişte Erzurum Kongresi mührünün Ankara'ya götürüldüğünü ve geri getirilmediğini hatırlattı. Benzer bir durumun yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Güzel, yetkililerden kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar beklediklerini söyledi.

Eserlerin geçici olarak muhafaza edilmesi konusunda Erzurum'da yeterli imkanların bulunduğunu dile getiren Güzel, başta Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi olmak üzere ilgili kurumların bu sorumluluğu üstlenebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

ER-VAK Başkanı Güzel, tarihi ve manevi değeri yüksek olan eserlerin Erzurum'da korunmasının, hem şehrin hafızasının yaşatılması hem de milli mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - ERZURUM