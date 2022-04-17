Tarihi Hasuni Mağaraları'nda yamaç paraşütü - Son Dakika
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Tarihi Hasuni Mağaraları'nda yamaç paraşütü

17.04.2022 16:16

Tarihi Hasuni Mağaraları'nda yamaç paraşütü Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan tarihi Hasuni Mağaraları, adrenalin tutkunu yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı.

Tarihi Hasuni Mağaraları'nda yamaç paraşütü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan tarihi Hasuni Mağaraları, adrenalin tutkunu yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı.

Diyarbakır Atlas Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ahmet Karadaşlı ve kulüp arkadaşları, yaklaşık 300 mağarası, iki kilisesi, su sarnıçları olan Hasuni Mağaralarında paraşüt uçuşu gerçekleştirdi. Karadaşlı, mağaralardan daha önce gelip uçtuğunu ve inanılmaz keyif aldığını söyledi. Karadaşlı, "Bu günde kulüpteki arkadaşlar ile toplanıp festival havasında güzel bir uçuş gerçekleştirmek istedik. İlk uçuşlarımızı yaptık bundan sonrada şehir merkezine doğru, gün boyunca uçuşlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Tarihi Hasuni Mağaraları'nda yamaç paraşütü
Tarihi Hasuni Mağaraları'nda yamaç paraşütü
Tarihi Hasuni Mağaraları'nda yamaç paraşütü

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Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi Hasuni Mağaraları'nda yamaç paraşütü - Son Dakika


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