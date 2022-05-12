Tarihi Hazır Baba Türbesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Tarihi Hazır Baba Türbesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

12.05.2022 23:09

Tarihi Hazır Baba Türbesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde bulunan tescilli "Hazır Baba Türbesi" bakımsızlık ve tahribatlar nedeniyle yok olma tehlikesi yaşıyor.

Tarihi Hazır Baba Türbesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde bulunan tescilli "Hazır Baba Türbesi" bakımsızlık ve tahribatlar nedeniyle yok olma tehlikesi yaşıyor.

Gölbaşı beldesinde bulunan tarihi mezarlık alanın batı tarafında yer alan ve Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.09.2008/24 sayılı kararı ile tescil edilen tarihi türbe yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Gerek definecilerin yaptıkları kaçak kazılar ve gerekse bakımsızlıktan tahrip olan "Hazır Baba Türbesi"nin tarihiyle ilgili net bir bilgiye ulaşılamazken, söz konusu türbenin tarihinin 500 yılı aşkın olduğu yönünde rivayetler bulunuyor.

Gölbaşı beldesinin Şenkaya Mahallesi 191 Ada 24 Parselinde bulunan tarihi türbe her ne kadar Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.09.2008/24 sayılı kararı ile tescil edilmişse de söz konusu tarihi yapı Gölbaşı Belediyesine ait mülkiyet içerisinde yer alıyor.

Konuyla ilgili yetkili kurumlardan yapılan açıklamada ise söz konusu yapının tarihi tescilli bir yapı olduğu, bulunduğu yerin mülkiyetinin Gölbaşı Belediyesine ait olduğu, tahrip edilen yapı ile ilgili gerekli kontroller yapılarak raporlar tutulduğu ifade edildi.

Belediye yetkilileri de tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılması için bir girişim başlatacaklarını dile getirdiler.

Öte yandan, sadece belirli bilgilerin bulunduğu tarihi türbe ile ilgili bazı akademik araştırmalar da bulunuyor. Yapılan akademik araştırmalarda da tarihi türbenin tarihiyle ilgili bilgilere yer verilmezken, Hazır Baba ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde halkın içine düştüğü zor durumdan bahsetmektedir. Rivayete göre Gölbaşı, düşman askerleri tarafından kuşatılır. Düşman askerleri Müslüman halkı ortadan kaldırmak üzereyken Hazır Baba olarak adlandırılan kişi ve yedi kardeşi ortaya çıkarak düşmanlarla savaşmaya başlar. Savaşın sonunda düşman askerleri püskürtülür, ancak Hazır Baba ve kardeşleri aldıkları yaralarla şehit olurlar. Bölgede günümüzde Hazır Baba'ya ait olduğu düşünülen türbe belirli zamanlarda ziyaret edilmektedir. İnsanlar genel olarak zor durumda kaldıklarında adı geçen yere gelerek sıkıntılarından kurtulmaya çalışmaktadır.

Tarihi Hazır Baba Türbesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Tarihi Hazır Baba Türbesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Tarihi Hazır Baba Türbesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Tarihi Hazır Baba Türbesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

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Güroymak, Bitlis, Baba, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi Hazır Baba Türbesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika


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