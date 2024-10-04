Tarihi Kentler Birliği Hatay'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Tarihi Kentler Birliği Hatay'da İncelemelerde Bulundu

Tarihi Kentler Birliği Hatay\'da İncelemelerde Bulundu

Tarihi Kentler Birliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile birlikte 6 Şubat depremlerinden etkilenen belediyeleri desteklemek amacıyla saha gezileri gerçekleştirdi. Başkan Öntürk, deprem sonrası demografik yapının korunmasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

04.10.2024 10:07  Güncelleme: 10:09
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Tarihi Kentler Birliği, Hatay'da incelemelerde bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı (HBB) Mehmet Öntürk, Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş'ı ağırladı.

Ev sahipliğini HBB Başkanı Öntürk'ün yaptığı toplantıya ABB ve TKB Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte 15 ilçe belediye başkanı da katıldı.

Tarihi Kentler Birliği olarak ilk saha gezilerini 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde başlattıklarını dile getiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, depremden etkilenen belediyeleri, TKB'ye ödeyeceği katılım payından muaf tutmaya yönelik planları olduklarını aktardı.

Ayrım gözetmeksizin, tüm belediye başkanlarına destek verdiklerini belirten Başkan Öntürk ise, "Tüm arkadaşlar sırt sırta verdik. Herkes, parti gözetmeden bu şehrin yeniden kalkınması için birbirine yardımcı oluyor" sözlerinin ardından ilçe belediyeleriyle kardeşçe çalıştıklarını ifade etti.

Deprem sonrası Hatay'dan çevre illere ciddi bir göç olduğunun altını çizen Başkan Öntürk, "Hatay'ın demografik yapısını çok önemsiyoruz. Rezerv alanları konusu da demografik yapıyı korumaya yöneliktir. Bizim en önemli görevimiz, vatandaşlarımızı evlerine kavuşturmak. Bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

Hatay'daki tüm belediyelerin deprem sonrası gelirlerinin düştüğünü vurgulayan Öntürk, HBB'nin ve ilçe belediyelerin bazı sorunlarını ise Merkezi Hükümet ve bakanlıklarla birlikte çözmeye çalıştıklarını da iletti. Başkan Öntürk, ziyaretlerinden dolayı ABB Başkan Mansur Yavaş'a ve katılımlarından dolayı da 15 ilçe belediye başkanına teşekkürlerini iletti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarihi Kentler Birliği Hatay'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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